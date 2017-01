Robert Marchand: vers une autre marque sur l’heure?

Tout le monde du cyclisme se tourne aujourd’hui vers Robert Marchand, ce cycliste de… 105 ans vivant en Seine-et-Marne et qui établira un nouveau record de l’heure pour les coureurs – peu nombreux – de sa catégorie d‘âge.

105 ans, tout de même… le seul fait de monter sur un vélo, d’aller rouler à cet âge relève de l’exploit. Cette activité suggère lucidité, coordination, force musculaire, équilibre, et j’en passe.

Bien au delà du record du monde, Robert Marchand est un exemple fort pour quiconque veut bien vieillir, et probablement la preuve irréfutable que le cyclisme entretient bien son homme.

Pour les scientifiques dont les démographes comme moi qui s’intéressent à la mortalité et la longévité humaine, Robert Marchand est un cas à étudier de près, car la preuve qu’on peut “vieillir en santé”. Considérant qu‘à partir de 100 ans on compte environ 9 femmes pour un homme, la vitalité de M. Marchand est unique et remarquable.

De l’avis de ses proches, Robert Marchand serait même plus en forme que l’an dernier à pareille date!

Pour la petite histoire, M. Marchand a été bucheron au Canada durant une courte période de sa vie, une aventure qu’il n’a pas aimé. M. Marchand, il faudra revenir à Montréal pour ne pas rester sur une mauvaise impression!

Je souhaite longue vie à M. Marchand, en lui souhaitant bien sûr un record de l’heure en toute “santé et sécurité”, avec le plaisir bien sûr. Pour moi, le record est ailleurs que cette heure à pédaler sur un vélodrome demain, et déjà acquis…

Quand je serai grand, je veux être comme lui!