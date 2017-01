Reportage sur le dopage mécanique à 60 minutes

La chaine de télévision américaine CBS diffusera dans le cadre de son émission de journalisme d’enquête 60 minutes un reportage sur le dopage mécanique dans le cyclisme ce dimanche, 29 janvier, à 19h.

Bien évidemment, on a interviewé la personne clé dans ce dossier, Istvan Varjas, inventeur et vendeur des systèmes les plus au point dans ce domaine.

Varjas affirme qu’on l’aurait payé deux millions de dollars dès 1998 pour qu’il garantisse à quelqu’un l’exclusivité de l’usage d’un tel moteur. Qui?

Espérons que cela amorcera des recherches et des enquêtes pour aller au fond des choses dans ce dossier!

Merci à Fred pour les informations.