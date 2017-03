Que du Magicrème! (oups… que du Quick Step!)

Magnifique édition de Dwars door Vlaanderen (À travers la Flandre en français) hier! C’est simple, en bref, on a vu que du Quick Step dans le final de la course.

À quelque part, ça fait plaisir compte tenu des quelques déconfitures dont les Quick Step ont été les artisans ces dernières années, en premier lieu lorsqu’ils avaient été mouchés par Ian Stannard dans le final du Omloop Het Nieuwsblad 2015.

On doit la perf des Quick Step hier à essentiellement quatre coureurs, doit Terpstra, Stybar, mais surtout Philippe Gilbert et le vainqueur, Yves Lampaert.

Je vous avoue que je ne connaissais que très peu ce Lampaert. Solide rouleur, auteur de très belles perfs au niveau mondial dans les chronos, ce coureur a été victime d’une fracture du sternum l’an dernier sur le Tour de l’Algarve, en début de saison. Le voilà qui revient à un excellent niveau.

Gilbert et Lampaert ont joué la course parfaite dans le final, attaquant à tour de rôle. Ce fut d’abord Gilbert à 10 bornes de la fin. Puis ce fut la bonne avec Lampaert à 8km de l’arrivée. Les deux autres coureurs, Lutsenko et Durbridge, ont été cuisiné aux petits oignons et ne pouvaient pas grand chose face à la tactique parfaite des Quick Step. Vélo 101…

Il fait très plaisir de revoir Philippe Gilbert à ce niveau, après quelques années mi-figue mi-raisin chez BMC où il a donné l’impression de crouler sous la pression. Partageant les responsabilités chez Quick Step, on le sent relâché, heureux sur son vélo cette année et c’est très bien.

Parmi les autres nouvelles, la prestation de Tony Gallopin, présent avec les meilleurs battus du jour. Attention à lui dans les prochaines courses, il a la bonne patte c’est évident. Olivier Naesen m’a également surpris chez AG2R – La Mondiale, terminant 6e, une remarquable performance apte à lui donner un statut différent dans son équipe pour la suite des Classiques.

Enfin, Stybar, Terpstra, Benoot et Vanmarcke semblent aussi être en excellente condition et devraient tous être des acteurs des prochains Tour des Flandres et Paris-Roubaix.