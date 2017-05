Programme antidopage de la FQSC

La Fédération Québécoise des Sports Cyclistes a envoyé récemment à tous ses membres un courriel rappelant la politique antidopage en vigueur pour les coureurs licenciés.

Une belle et bonne initiative si vous voulez mon avis!

En particulier, on rappelle que parmi les responsabilités des athlètes, celle de faire attention aux suppléments alimentaires, médicaments et autres produits utilisés, et qui pourraient contenir des substances interdites.

Étant allergique lors de cette période d‘éclosion des feuilles, j’utilise par exemple un produit anti-allergène autorisé par l’AMA et qui me permet d‘éviter une AUT. En se renseignant bien, il est donc souvent possible de respecter les règles, tout en gérant ses pépins santé.

Annonce à tous: ces allergies seront ma défaite officielle lors du prochain GP du Nordet!

Blague à part, à titre d’athlète licencié de la FQSC, vous êtes soumis aux règles du CCES, ainsi qu‘à sa politique anti-dopage. Il s’agit de faire attention.

Le cyclisme canadien et québécois n’a pas besoin de nouveaux cas de dopage, après le plus récent ayant touché l’espoir David Drouin. Le cas malheureux de Dominic Picard il y a environ deux ans nous rappelle que le dopage, ça existe aussi chez les Maitres. Si j’ai confiance dans la probité de la vaste majorité de mes adversaires lors des courses cyclistes, la lutte contre le dopage demeure une responsabilité partagée de tous, et il convient de faire attention.

Par chance, nous disposons d’une fédération pro-active en la matière, ainsi que d’une Association des cyclistes vétérans du Québec (ACVQ) qui a autorisé – et financé – des tests supplémentaires visant les coureurs maitres au Québec. Je suis personnellement bien fier d’appartenir à ces organismes prenant à coeur la lutte contre le dopage dans le cyclisme.

À titre d’athlète, vous avez récemment reçu par courriel un formulaire à remplir. Je vous invite à le faire sans délai, et à le retourner à la FQSC.