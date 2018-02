« Probablement que si j’avais triché, je n’aimerais plus ça. »

La phrase est de Pierre Harvey dont le fils Alex est présentement aux JO de Pyeong Chang, disputant bien sûr les épreuves de ski de fond. Pierre Harvey s’exprimait très récemment dans la rubrique “Podium” de Radio-Canada. Il faut lire ce texte.

J’ai toujours apprécié Pierre Harvey pour son équilibre dans la vie, pour son jugement, pour son recul face au sport et à la vie en général. Il est assurément un point d’ancrage important qui a permis à son fils Alex d’aussi faire preuve d‘équilibre et de mesure dans sa pratique actuelle du sport de haut niveau. Autrement dit, de “rester groundé”.

Rarement un texte publié par un athlète d’une telle envergure – il a représenté le Canada en cyclisme lors des JO de 1976 et 1984, et en ski de fond en 1988 – a pu refléter d’aussi près ma philosophie du sport. Pierre Harvey y dénonce certes le dopage, estimant par exemple s‘être fait “voler” lors des JO de Calgary en 1988, mais va aussi plus loin, notamment lorsqu’il contextualise ce dopage dans la vie plus générale d’un homme ou d’une femme. Extrait:

“Plus généralement, c’est évident que la raison pour laquelle j’ai eu du succès, c’est parce que j’ai continué l‘école. Disons que la veille des sélections olympiques de Sarajevo, en 1984, je n‘étais pas aussi stressé que mes amis! Celui qui est parfois sur la limite des sélections, il se dit que s’il n’est pas dans les trois premiers, il retourne chez lui, à Saskatoon. Ils étaient nerveux, ils se couchaient tendus et ne dormaient pas de la nuit. Sur la ligne, ils partaient en fou et ils explosaient. Tandis que moi, je me disais : « Si je ne fais pas partie de l‘équipe, ce n’est pas grave, je retourne travailler chez Vachon, pas de stress. » J‘étais capable de me concentrer sur la job à faire plutôt que sur la conséquence.“

Le dopage vient en effet aussi plus facilement pour celui qui investit tout dans le sport, et qui n’a donc rien en cas d‘échec… Le sport ne devrait jamais prendre toute la place dans une vie. Les entraineurs ont dans ce contexte une grande responsabilité, surtout chez les plus jeunes qui démontrent du potentiel.