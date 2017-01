Porte a-t-il déjà gagné le Tour Down Under?

Deuxième en 2015 et 2016, Richie Porte a-t-il d’ors et déjà pris sa revanche avec le Tour Down Under en s’assurant déjà de la victoire au terme de la 2e étape qui se terminait au terme d’une belle bosse, Paracombe?

L’aisance avec laquelle il s’est imposé ne laisse en tout cas aucun doute sur sa condition physique. C’est pas compliqué, il est une jambe au dessus de tout le monde!

Au général, le voilà déjà avec 20 secondes d’avance sur l’Espagnol Izaguirre et 22 secondes sur Chaves. Il reste bien sûr quelques belles étapes, dont l’avant dernière qui se termine en haut de Willunga Hill, mais je ne vois personne pour le menacer, outre les chutes et les imprévus de course.

Le Canadien Mike Woods a bien limité les dégâts hier, terminant 9e à 19 secondes de Porte. Woods pointe en 16e place du général, à 29 secondes de Porte. Il confirme son statut de leader chez Cannondale, sa bonne condition générale, et je pense qu’il attendra désormais l’avant-dernière étape pour tenter un rapproché du podium de l‘épreuve.