Pinarello F10

L’icône italienne Pinarello vient de lancer son nouveau vélo emblématique, le F10 qui succède donc au F8.

Le design reste très proche, et on annonce que le cadre est 6% plus léger (75 grammes environ de moins que le F8, pour un cadre sans peinture) et 7% plus rigide. Les autres qualités dynamiques du cadre auraient été conservées.

Comme d’habitude, la compagnie italienne est très forte en marketing, à grand renfort de son partenariat avec notamment l‘équipe britannique Sky.

Fait intéressant, Pinarello a publié ce “livre blanc“ donnant un peu plus de détails sur ce projet “F10” et ses résultats. Une vidéo a également été produite.

Bref, un beau vélo certes, mais il en existe d’autres aussi. Prix de détail? 6000$US. Pas donné!