Petit tour du Tour

Comme prévu hier, c’est surtout la course au maillot vert qui aura été l’intérêt de cette 10e étape. On pourrait dire que pour une fois depuis plusieurs années, cette course est intéressante car Peter Sagan a de la concurrence en Sam Bennett, qui lui a repris le maillot.

Cette histoire là n’est pas finie et connaissant Sagan, ça va venir le chercher à un moment! Moins bon grimpeur, Bennett ne doit pas se louper demain (un sprint intermédiaire et l’arrivée) et jeudi (un sprint intermédiaire) pour marquer un maximum de points avant de retrouver des terrains plus accidentés ou l’avantage repassera du côté de Sagan.

Par ailleurs hier, en l’absence d’un vent digne de ce nom, ce sont plutôt les chutes causés par les aménagements routiers qui ont animé l’étape, avec comme principales victimes des coureurs comme Guillaume Martin ou Tadej Pogacar, heureusement sans conséquence fâcheuse. Pogacar a toutefois probablement perdu Davide Formolo à titre d’équipier pour la suite, touché plus sérieusement.

Ces aménagements routiers deviennent un vrai problème pour les courses cyclistes, les ronds-points, vibreurs, dos d’âne, panneaux de signalisation, déviations, ralentisseurs s’étant multipliés depuis 15-20 ans, tellement que même pour les automobilistes certaines zones sont bluffantes.

Solution? Pas sûr d’en avoir à proposer!

Entretemps, petit tour des nouvelles gravitant autour du Tour:

Et si le Tour se jouait sur les bonifs? C’est en tout cas la carte que joue Roglic, les écarts demeurant très serrés pour le moment. Espérons plus de mouvements parmi les favoris sur les étapes no 13 (Puy-Mary), 15 (Grand Colombier), 16 (Villard-de-Lans), 17 (Méribel) et 18 (La Roche sur Foron). Le dernier chrono de la Planche des Belles Filles créera forcément des écarts. Le directeur du Tour positif, ça fait désordre… mais c’était à la Covid-19. Du coup le premier ministre français Jean Castex, présent ce week-end avec Christian Prudhomme dans la voiture de direction de course, s’est également placé en quarantaine préventive. Les larmes et les émotions de Sam Bennett à l’arrivée hier, où il signait sa première victoire d’étape sur le Tour. Et c’est bien correct des larmes. Pas correct, c’est la caricature d’Espé publiée le week-end dernier dans L’Humanité, accompagnant un éditorial d’Antoine Vayer. La caricature représentait Marion Rousse en tenue plus que légère interviewant sur un lit Julian Alaphilippe. On en est encore là, en 2020? Mike Woods, qui n’est pas sur ce Tour de France, sera le leader de l’équipe canadienne des prochains Mondiaux sur route qui se dérouleront à Imola, et non en Suisse comme initialement prévu. Woods sera épaulé par Houle, Boivin et Cataford, ce dernier ayant aussi été retenu pour le chrono, avec Houle bien sûr. Même si on annonce un parcours un peu moins dur que celui qui était prévu en Suisse, ce sera l’occasion pour Woods d’un beau pied de nez à Jonathan Vaughters! Grâce à Matos Vélo, le nouveau Canyon Aeroad 2021 lui aussi très intégré au niveau des composantes. C’est dans l’air du temps.