Pédales Look SRM Exakt

Les choses évoluent constamment du côté des capteurs de puissance. Pour m‘être doté d’un tel outil depuis 24 mois, je dois dire que c’est bien pratique à l’entrainement.

Ces capteurs se sont multipliés depuis quelques années, et plusieurs formules existent désormais: dans le moyeu arrière, dans l’axe du pédalier, sur les manivelles et dans les pédales.

L’avantage d’un capteur de puissance dans les pédales est évidemment la facilité d’installation et de permutation sur divers vélos. Très pratique si vous avez un vélo de route et de chrono!

À ce jour, seules les pédales Garmin Vector 3 offraient une bonne précision de mesure, avec une pédale qui demeurait ergonomiquement intéressante.

Un nouveau concurrent arrive, pas tout à fait nouveau en fait: SRM et Look se sont associés pour créer la pédale Exakt, qui peut être utilisée avec l’unité PC8 de SRM.

Légère, gageons que cette pédale, disponible à partir du 1er juillet prochain, offrira un niveau de précision digne de la réputation de SRM, les pionniers dans les capteurs de puissance pour le cyclisme. Une première présentation de cet outil est disponible sur l’excellent site Matos Vélo.

L’autonomie de la batterie est dans les deux cas comparable: environ 100 à 120h d’utilisation. Les deux pédales sont compatibles ANT+ et Bluetooth bien évidemment.

Chez Garmin, les deux pédales possèdent leur capteur de puissance. Chez SRM-Look, on donnera le choix: une seule, ou les deux.

Les Garmin se détaillent 1300$CAN environ. On annonce les SRM-Look double mesure à 1400 euros, soit un peu plus chers que la concurrence immédiate. Il faudra voir à quel point la précision de la mesure diffère… et gageons que des sites comme DCRainMaker se feront un plaisir de nous instruire à ce chapitre prochainement!

Pédale Garmin

Pédale Look-SRM