Paris-Nice: Alaphilippe aux commandes!

Magnifique victoire hier de Julian Alaphilippe dans le chrono de Paris-Nice qui se terminait en haut du Mont Brouilly, après trois kilomètres d’ascension à 7% de moyenne.

Ce chrono lui convenait parfaitement: court, avec des relances, et une arrivée au terme d’une belle bosse qui favorisait son gabarit.

Je vous l’ai déjà dit, je le répète: j’aime beaucoup Julian Alaphilippe. Talentueux certes, mais surtout d’un tempérament offensif et volontaire, à l‘énergie, tout en étant un gars fidèle à son équipe. Rappelez-vous le final de la Flèche Brabançonne l’an dernier!

Bref, si j‘étais coureur, je voudrais être Julian Alaphilippe. (après avoir voulu être Marco Pantani!). Je présente la même morphologie que lui! (1m73 pour 62 kilos). Mais pas le même moteur, malheureusement…

Alaphilippe s’est imposé hier avec 19 secondes d’avance sur… Alberto Contador, lui aussi favorisé par la dernière bosse du chrono.

Un autre Français, Tony Gallopin, a bien limité les dégâts, terminant une petite seconde derrière Contador.

Pour le reste, Zakarin et Henao ont assumé, Porte, Martin et Yates ont un peu déçu.

Au général, on voit plus clair. Avec sa condition et l‘équipe dont il dispose, notamment un Philippe Gilbert retrouvé ainsi que Daniel Martin, Alaphilippe sera difficile à déloger. Contador est certes imprévisible, mais avec 1min31 de retard, Alaphilippe a de la marge.

La menace la plus sérieuse vient probablement de Tony Gallopin, qui dispose également d’une bonne formation pour l‘épauler. Sans grandes ascensions sur les dernières étapes, mais plutôt avec de belles bosses à l‘énergie, il y a de quoi lui convenir. Gallopin est également un bon descendeur, ça peut servir…

Ca sera très intéressant vendredi, samedi et dimanche, surtout si la victoire se joue entre deux coureurs français.