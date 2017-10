Pantani forever!

Ce vidéo magnifique a fait remonter des tonnes de souvenirs… de passion aussi. C’est de l’essence même du cyclisme dont il est question… Seuls ceux qui ont leur jardin secret, ces rides solo où on se teste, année après année, en se poussant à l’agonie tant physiquement que mentalement, comprendrons. Les miennes s’appellent Luksville, La Patrie, Bonsecours, et parfois la Chartreuse et son col du Coq. Ha! tout cela me manque…