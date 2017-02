Original, ce Tour de Dubai…

La nouvelle dans le monde du cyclisme, c’est évidemment le coup de poing donné par Andrey Grivko (Astana) à Marcel Kittel (Quick Step), ce dernier ayant terminé l‘étape le visage ensanglanté.

Geste disgracieux s’il en est, fort heureusement très rare dans le cyclisme et ce, à toute les époques. Il faut croire que l’extrême difficulté du sport rapproche les hommes plus qu’elle ne les éloigne.

Grivko aurait agi ainsi parce que Kittel aurait tenté de le pousser hors d’une bordure. Chose certaine, on a dû provoquer Grivko d’une quelconque façon pour qu’il cède ainsi à ses émotions.

Grivko s’est par la suite excusé, il a été exclu de la course, et pourrait être suspendu six mois du sport. Son équipe a également affirmé qu’elle pourrait lui imposer une sanction supplémentaire.

Si je regrette le geste, incompatible avec l’esprit du sport cycliste, je crois qu’il ne faut pas trop en rajouter. Grivko a été suspendu de la compétition, a présenté des excuses, son équipe aussi, l’affaire est pour moi réglée. Pas la peine d’en rajouter.

Attachons-nous plutôt à débusquer les tricheurs qui usent du dopage sanguin ou… mécanique!