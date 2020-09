Tour: on sait qui sera dans le coup!

L’étape vers Orcières-Merlette s’est résumée à une course de côte, c’était sans surprise. Les « guêpes jaunes » (l’équipe Jumbo-Visma) a mené un train d’enfer sur le gros de la montée finale, les autres ne pouvaient pas faire grand chose à ce rythme infernal.

Ça a le mérite de nous renseigner sur qui peut viser un podium à Paris!

Roglic et Dumoulin d’abord et avant tout. Jumbo-Visma avait manifestement coché cette étape, avec un excellent Van Aert qui a durci le rythme sur la première moitié de la montée. Relayé par Sepp Kuss plus haut, ça a fait d’énormes dégâts derrière. Roglic a fini le travail. Propre.

Je pense que Roglic voulait se rassurer, nous rassurer, impressionner ses adversaires et surtout, surtout, montrer à sa propre équipe qui était le plus fort entre Dumoulin et lui. Dumoulin n’a pas démérité, mais il était un peu juste de son propre aveux et Roglic avait plus de puissance sur les derniers mètres de l’étape.

Sinon, pour moi la révélation du jour c’est Tadej Pogacar, car un slovène peut en cacher un autre! 21 ans, il termine 2e de l’étape (doublé slovène sur le Tour, une première) en battant en puissance tous les autres, puncheurs comme Alaphilippe compris, excusez un peu.

Plus tôt dans l’ascension, il avait fait rouler Davide Formolo, preuve qu’il avait donné des indications claires qu’il jouait la victoire hier.

Trop jeune pour tenir la distance? Rappelons que Pogacar a terminé 3e l’an dernier de la Vuelta, 3 victoires d’étape en chemin et le maillot de meilleur jeune. Ça donne des garanties sur sa caisse, malgré son jeune âge.

Pour le podium à Paris, on connait désormais la « short list » (dans le désordre): Roglic bien sûr, Dumoulin, Pogacar, Alaphilippe, Pinot, Bardet, Bernal, Quintana, Lopez, Landa, Uran.

Malgré qu’ils n’ont rien perdu encore, je vois mal les Guillaume Martin, Adam Yates, Esteban Chaves, Bauke Mollema ou Richie Porte sur le podium à Paris. Je peux évidemment me tromper! Mais tous ces coureurs ont plutôt coché des étapes.

Du lot pour le podium, Egan Bernal ne me semble pas au mieux. Sur l’accélération finale hier, il a semblé être au taquet. Je suis sûr à 100% qu’il s’est beaucoup ennuyé de Pavel Sivakov dans la dernière ascension…

Thibault Pinot a de bien meilleures sensations, ultra-positif pour la suite. Il demeure très isolé quand ca grimpe fort.

Romain Bardet semble se redécouvrir.

Et c’est encore le mystère sur la réelle condition des Quintana, Uran, Lopez et Landa. Mais on saura vite maintenant!

Perso, je mise Roglic, Pinot et Pogacar, dans cet ordre sur le podium à Paris. Mais la course est encore jeune!

Le prochain rendez-vous

5e étape aujourd’hui vers Privas, une étape de transition pour les grands leaders qui feront une récupération active en vue du lendemain. Pour les autres, l’étape semble promise aux sprinters. La dernière ligne droite est en faux-plat ascendant, une belle occasion pour Peter Sagan. Les SunWeb (Bol), les Deceuninck (Bennett) et les CCC (Viviani) voudront aussi aller chercher leur première victoire d’étape.

La 6e étape et l’arrivée au Mont Aigoual nous apportera de nouvelles informations, et je suis sûr qu’elle fera quelques dégâts pour le général. Il faudra faire la différence sur le haut du col de la Lusette, sur les deux kilomètres à plus de 10%. Le reste est roulant, les 6 derniers kms pour le sommet du Mont Aigoual ne dépassant pas 5%. Ca ne sera pas facile de revenir pour les lâchés au sommet de la Lusette!

Et l’équation demeure la même pour le maillot jaune Alaphilippe: où diable grapiller du temps? Il a loupé les bonifs hier, les prochaines sont au sommet de la Lusette, compliqué ça. Et les Jumbo-Visma voudront probablement récupérer le maillot parce que tant qu’à rouler devant dans les cols, autant avoir une motivation supplémentaire dans l’équipe…

Autour du Tour

Tous les jours, vivre la course de l’intérieur avec le Team Total Direct Énergie:

Pour ceux qui ne connaissent pas, les bus des équipes du Tour; ça fait partie du gigantisme:

Peut-être plus intéressant, les vélos du Tour:

Sans oublier Marion, première femme en France à commenter les épreuves masculines:

Diffusion du Tour au Québec

Vous êtes plusieurs à me contacter en privé sur ce sujet. À mon avis, les solutions sont:

Tiz-Cycling: gratuit, un stream qui fonctionne souvent bien, parfois mal, la pub en plus mais ca se contrôle.

FloBikes: payant, pas toujours clair sur le paiement (soyez attentif si vous ne voulez pas payer un abonnement annuel!), avec Randy Furgusson et Audrey Lemieux. C’est à vous de voir.

FilmOn et France Télévision: abonnement pour un mois, et vous avez France2 et France3 pour suivre le Tour en direct, en intégrale, avec toute l’équipe qui inclut Laurent Jalabert et Thomas Voeckler (ce dernier sur la moto). Vous avez aussi tout le reste, Vélo Club, etc. Perso, c’est ce que je préfère, et vous avez accès à de l’exclusif. Oui vous pouvez utiliser FilmOn en rediffusion, moyennant un petit supplément d’une dizaine de $ pour acheter de l’espace Cloud et en enregistrant l’étape. Utile (je m’en sers) et pratique car vous pouvez regarder l’étape n’importe où, n’importe quand sur un portable, y compris depuis votre plage préférée…

Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser un VPN et d’autres télés. Le plus souvent, ces VPN sont payants aussi.