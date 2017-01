On roule en Australie… mais pas au Québec!

Ca y est, la saison 2017 de cyclisme sur route s’est élancée ces jours derniers avec la tenue de la People Choice Classic, sorte de critérium qui précède le Tour Down Under en Australie.

Pour égayer vos séances de home-trainer (au Québec, c’est plutôt ski de fond actuellement!), on peut trouver sur YouTube un vidéo de cette course récente, question de découvrir les couleurs du peloton 2017.

Le Santos Tour Down Under s‘élance aujourd’hui, pour 6 étapes. Il faudra évidemment surveiller la 5e étape avec le Willunga Hill, une belle bosse qui, souvent, permet aux meilleurs de faire la différence. Il faudra aussi surveiller le Canadien Mike Woods, révélation l’an dernier sur ces routes et qui promet de remettre ça cette année, fort de la confiance de son équipe Cannondale-Drapac.

Le plateau est cependant très relevé, avec la présence notamment d’Esteban Chaves et Simon Gerrans, de Peter Sagan, de Richie Porte, de Geraint Thomas et des frères Henao, de Petr Vakoc et Gianluca Brambilla, de Robert Gesink et de Jarlinson Pantano.

Ca sera intéressant car cette course nous permettra de voir qui a bien bossé cet hiver!