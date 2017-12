Nouveau maillot AG2R – La Mondiale

L‘équipe française dont le siège social est à la Motte Servolex près de Chambéry a dévoilé plus tôt cette semaine son nouveau maillot pour la saison 2018.

Du classique, plus simple encore que le précédent. Pourquoi pas?

Ceci étant, je pense que le design dans le monde du vélo manque parfois d’inspiration. La preuve? Je suis tombé sur cet exercice de style présenté par Dans ma musette, le redesign de plusieurs maillots du peloton, incluant AG2R La Mondiale, Sky, Movistar, Dimension Data, Astana et Cannondale-Drapac.

Plutôt réussi non? Le peloton aurait davantage de couleurs et d’originalité si on sortait ainsi des sentiers battus (traditionnels)!!!