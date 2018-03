« Nibali sauve – en enflamme! – Milan San Remo! »

Je sais pas vous, mais moi je m’emmerdais royalement sur la route de San Remo samedi matin.

L‘échappée matinale avait été reprise sur le bord de mer, et on ne voyait aucune tentative sérieuse pour se dégager à l’avant. Niet. Je désespérais.

Seule action notable, la malheureuse chute de Mark Cavendish avant d’aborder le Poggio. Le pauvre s’est pris un ilot directionnel de plein fouet, la chute est vraiment spectaculaire, on a eu vraiment peur pour lui sur le coup.

Jusque là donc, même les commentateurs télé ont dû trouver le temps long! La Cipressa n’a rien arrangé.

Comme d’hab, c’est dans le Poggio que la course s’est décantée, grâce à un seul homme, Vicenzo Nibali qui a eu l’immense mérite d’assumer ses responsabilité de leader de la Bahrain-Merida. On ne peut en dire autant des autres…

Nibali s’est dégagé avec un autre coureur à environ 1,5km du sommet du Poggio, justement alors que la pente se redresse un peu. J’ai adoré!

Nibali a poursuivi son effort jusqu’au sommet, basculant seul avec une 12aine de seconde d’avance sur ce qui restait du peloton. Rien n‘était joué avec un écart aussi minime! De quoi nous tenir en haleine jusqu‘à la ligne!

Les motos ont-elles aidées Nibali dans les derniers hectomètres du Poggio? En l’absence d’images claires de l’hélico, difficile à dire. On peut simplement déduire qu‘à quelques reprises oui, la caméra semblait bien près de lui. Mais je ne crois pas que ça a fait une grosse différence sur le résultat.

Nibali a pris quelques secondes additionnelles dans une descente époustouflante, encore une fois au millimètre. Une descente comme j’aime les faire lorsque je descends des cols! Payez-vous les images, c‘était de toute beauté.

L’immense mérite de Vicenzo selon moi a été de ne jamais se retourner sur la Via Roma, dans les deux derniers kilomètres qu’il a manifestement fait à bloc et au métier. C’est là selon moi qu’il a gagné Milan SanRemo! On était alors tous sur le bout de notre chaise, et ca s’est joué à vraiment rien sur la ligne. Toute une victoire!

Chose certaine, une chance qu’on a un Vicenzo Nibali dans le peloton maintenant qu’Alberto Contador n’y est plus, sinon ce serait à mourir d’ennui… Et je vous rappelle que Nibali remportait début octobre dernier le Tour de Lombardie, et qu’il a donc repris là où il avait laissé fin 2017. Molto forte!

Carton rouge

Gros gros carton rouge à Kwiatlowki et Sagan qui n’ont jamais pris leurs responsabilités samedi. Lorsqu’une équipe complète roule pour toi (Sky et Bora), je suis d’avis que tu ne peux pas te comporter ainsi dans le final d’une Classique aussi prestigieuse. Ces deux-là se sont marqués à la culotte dans le Poggio, sans jamais essayer de gagner; ils ont simplement couru pour faire perdre l’autre. Lamentable! Il fallait essayer de sortir derrière Nibali, essayer de rentrer, c‘était Nibali devant tout de même… À l’arrivée, c’est bien fait pour eux deux, et ils n’en ressortent pas grandi.

La bonne surprise

Selon moi, le collectif de Groupama-FDJ, qui ont pesé sur la course et bien joué leur plan de match, qui était sans l’ombre d’un doute de favoriser la victoire au sprint d’Arnaud Demare. Les Groupama ont été courageux et généreux dans l’effort et ce, dès le Cipressa. Aucun regret à avoir.

La passion

Toute la passion du cyclisme italien se sent dans les propos des deux commentateurs de la télé italienne, alors que Nibali était dans les tous derniers mètres de la Primavera. J’adore! Un grand moment de sport!

Guillaume Boivin

Mention très bien au coureur québécois Guillaume Boivin qui s’est longtemps maintenu avec le groupe de tête et qui termine à SanRemo en 47e position, à 32 secondes du vainqueur. Il faut le faire!

La suite

Le peloton se scinde désormais en deux: une partie part sur les Flandriennes, l’autre partie part sur le difficile Tour du Pays Basque dans l’optique de préparer les Ardennaises, un peu plus tard en avril. Le prochain mois de course sera passionnant!

Plus de 50 commentaires!

Merci à tous de vos nombreux commentaires suite au dernier article. J’ignore pourquoi mais hier soir, seuls les quatre premiers commentaires étaient visibles sur le site. Je travaille à régler ce problème dans les meilleurs délais.