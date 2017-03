Milan SanRemo: Hugo Houle avec le 11…

On y est, la première grande Classique de 2017 ce samedi: Milan SanRemo, la “Primavera”!

Une classique bien particulière, très longue d’une part (presque 300 bornes), et un parcours si atypique: une longue descente vers la côte via le Turchino, puis une succession de “capi” dans le final, qui rend la course plus sélective: Mele, Cervo, Berta, Cipressa et enfin Poggio. Finalement, une plongée sur la ligne d’arrivée avec cette descente du Poggio, technique, et ces longs bouts droits à l’entrée de SanRemo, si difficiles à gérer pour un ou quelques coureurs échappés devant.

Avec le nivellement des niveaux, on assiste désormais presque toujours à une arrivée au sprint parmi un groupe de 20, 30 voire 40 coureurs au terme de cette classique: il faut remonter à… 1996 et Gabriele Colombo pour voir un coureur s’imposer en solitaire après une longue échappée. Au cours des 15 dernières années, ça été presque toujours un sprinter qui a été couronné à SanRemo, le dernier en date étant Arnaud Demare en 2016, dans la controverse que l’on connait (il se serait accroché à une bagnole dans le Cipressa pour rentrer après une chute).

Les favoris

C’est pas compliqué, les sprinters capables de passer les bosses, bien que je rêve évidemment d’un autre scénario.

Et en premier lieu Peter Sagan, qui sait passer les bosses, qui sait se débrouiller seul dans un sprint, qui sait descendre (!), et qui est si adroit sur son vélo pour frotter en vue d’une ligne d’arrivée. Il a vraiment tous les atouts pour s’imposer samedi. Sagan a également au sein de son équipe Bora un Sam Bennett qui en connait un rayon également sur les sprints…

Le vainqueur sortant Arnaud Demare sera là pour défendre son titre, il est en forme et son équipe FDJ est sur une bonne lancée depuis le début de la présente campagne, boostant très certainement leur confiance. Attention à eux!

Trois autres anciens vainqueurs, Mark Cavendish, Alexandre Kristoff et John Degenkolb seront également à surveiller de près, leurs équipes étant à leur service. Du lot, Kristoff est probablement le plus menaçant. Mark Cavendish n’a plus la même condition qu’avant, notamment celle de 2009 qui lui avait permis de passer le Poggio pour gagner à SanRemo, et Degenkolb n’a pas vraiment rassuré cette saison encore.

Sonny Colbrelli est là également, récent vainqueur d’une étape sur Paris-Nice. C’est l’under-dog qui n’a rien à perdre, et qui prendra donc tous les risques…

Nacer Bouhanni est un autre favori, on sait que cette course le fascine… mais saura-t-il résister au rythme d’enfer du Poggio? Ces dernières éditions, il y a été éjecté.

Caleb Ewan pourrait aussi surprendre, bien que je pense que le Poggio sera trop difficile pour lui, comme pour Bouhanni. Leur équipe ne pourra pas grand chose.

Les outsiders

Ils sont nombreux à être d’excellents baroudeurs pouvant se porter à l’attaque et essayer de surprendre les équipes de sprinters.

Je pense bien évidemment à Julian Alaphilippe, un coureur très volontaire qui voudra faire sentir sa présence sur la course. Avec Philippe Gilbert, lui aussi très en vue récemment, l‘équipe Quick Step a deux très beaux baroudeurs de premier ordre, avec un Tom Boonen derrière pour assurer. La Quick Step est l‘équipe par excellence samedi pour emmerder les équipes de sprinters!

Les Lotto ne sont pas mal non plus, avec Gallopin, Wellens et Benoot.

Fabio Felline, très remuant depuis le début de la saison, a aussi une belle carte à jouer.

Tom Dumoulin, lui aussi en bonne condition, peut faire quelque chose en échappée, c’est un formidable rouleur et il serait difficile à ramener s’il était devant avec un petit groupe entre le Cipressa et le Poggio…

Michal Kwiatlowski, lui aussi un bel attaquant, récent vainqueur de la Strade Bianche, est aussi de ces coureurs difficiles à revoir lorsqu’en échappée. Et s’il partait avec Alaphilippe dans le Cipressa?

Enfin, n’oublions pas non plus le champion olympique Greg Van Avermaet!

Bref, beaucoup de coureurs peuvent aussi jouer les troubles-fête. S’agit simplement d’avoir “l’esprit Contador” et de passer à l’offensive!!! Soyons créatifs Messieurs les coureurs!

Les Canadiens

Un seul Canadien au départ, Hugo Houle.

Fait très intéressant, Houle aurait hérité du dossard #11 chez AG2R La Mondiale, pouvant indiquer qu’il serait le leader de l‘équipe, ou du moins un coureur protégé, sur la course. Sa condition semblait en hausse récemment, notamment en raison d’un bon chrono sur Tirreno.

Il faut là aussi oser!