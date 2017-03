Michal Kwiatkowski: la bête noire de Peter Sagan!

Sur l’attaque tranchante de Peter Sagan samedi dans le Poggio lors du final de Milan SanRemo, nous étions probablement plusieurs – j’en étais – à penser que la course était pliée.

Au courage, Julian Alaphilippe et Michal Kwiatkowski se sont pourtant accrochés, et ont réussi à basculer avec Sagan en haut de l’ascension, par la peau des dents il faut bien le dire.

Ca s’est joué ensuite au sprint, à la pédale, et j’ai trouvé Sagan très beau joueur en respectant bien sa ligne de sprint. Il aurait pu dévier sur sa gauche et gêner davantage Kwiatkowski qui revenait bien à sa hauteur. Bravo pour le fair-play.

La victoire de Kwiatkowski samedi n’est pas une surprise: si vous regardez les dernières éditions de La Primavera, vous constaterez que le Polonais a toujours été très remuant dans le final de la première grande Classique de la saison.

Je lis partout – dont de Sagan lui-même – que Alaphilippe et Kwiatkowski ne l’auraient pas assez relayé dans les 3 derniers kilomètres. Je ne suis pas d’accord! On a vu Alaphilippe essayer de passer vers la fin de la descente du Poggio, il a fait ce qu’il a pu. Ca allait probablement un peu vite pour lui, et sa technique n‘était probablement pas à la hauteur de celle de Sagan. Quant à Kwiatkowski, il est passé deux fois dans les deux derniers kilomètres, et n’a cessé de collaborer que dans le dernier kilomètre, fair enough lorsqu’on est avec un sprinter de la pointure de Sagan.

On est très loin, en tout cas, du comportement des adversaires de Fabian Cancellara dans les trois derniers kilomètres de plusieurs Milan SanRemo ces dernières années, où aucun ne passait.

Chose certaine, Peter Sagan n’a qu’une bête noire dans le peloton pro, et cette bête noire est Michal Kwiatkowski.

Ces deux là se connaissent et se font la guerre depuis les rangs junior. Je soupçonne Kwiatkowski de parfaitement connaître Sagan, ses faiblesses, ses signes de fatigue, comment le battre. Le Polonais a en tout cas frustré le Slovaque à plusieurs reprises ces dernières années.

Il y a eu notamment la Strade Bianche en 2014, ou le Polonais avait déposé le Slovaque dans la dernière grosse bosse vers l’arrivée.

Plus récemment, il y a eu le GP E3 l’an dernier, où échappés tous les deux, Kwiatkowski avait déjà battu Sagan au sprint.

En bref, Sagan a beau changer de look, laisser pousser ses cheveux et sa barbe ou les couper, il tombe de temps en temps sur un Kwiatkowski en forme qui réussit à le battre même sur son terrain, le sprint. Faut le faire!

Derrière ces deux là à San Remo samedi, un sprint royal, avec tous les sprinters: Kristoff, Gaviria, Demare, Degenkolb, Bouhanni, Viviani, Ewan, Matthews, Colbrelli et Bennati! Gageons qu’ils voudront bientôt prendre leur revanche… et ça promet cette saison. Seul un Mark Cavendish que j’ai trouvé bien gros a manqué la petite fête de l’arrivée à 60km/h!