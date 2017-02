Marco Pantani: 13 ans déjà

Marco Pantani est décédé le 14 février 2004. À chaque St-Valentin, son souvenir revient en moi.

Je n’ai jamais caché mon affection pour ce grimpeur d’exception, au gabarit très proche du mien, né la même année. Dopé certes, comme beaucoup de coureurs de sa génération, mais également coureur de panache, osant partir de loin, osant dynamiter la course, osant affronter les cadors comme il l’a fait sur le Giro 1994 contre Indurain.

Ce qui continue de me fasciner est son apparente fragilité lorsqu’on le comparait par exemple à Jan Ullrich, Miguel Indurain ou Lance Armstrong, et pourtant, sa force démesurée. Je me demande encore d’où lui venait ce don de grimper si magiquement bien!

Un de ses plus beaux récitals a été cette ascension du col de Peyresourde sur le Tour 1998. L’accélération est saignante, le rythme soutenu, le coup de pédale altier et la descente à fond les manettes.

Et je sais pas vous, mais il y a un peu de Pantani dans Alberto Contador…