L’hémoglobine du ver marin utilisée dans le traitement du COVID-19

Je diffuse encore aujourd’hui un autre article éclairant de Marc Kluszczynski qui fait un lien entre dopage ultra-moderne dans le cyclisme et Covid-19.

C’est lors des mondiaux de ski nordique de Seefeld (Autriche) en février 2019 que l’on apprit l’existence d’une hémoglobine soluble d’un animal marin.

Les enquêteurs autrichiens avaient découvert cette nouvelle hémoglobine du ver marin Arenicola Marina lors d’une perquisition au domicile du Dr. Mark Schmidt, personnage central de l’affaire Aderlass.

Le petit ver des plages de Bretagne avait donc ridiculisé les plus grands groupes pharmaceutiques à la recherche depuis des décennies d’un transporteur d’oxygène bien supporté par l’organisme humain. Son découvreur, le biologiste Frank Zal, s’était posé la question de savoir comment le ver pouvait survivre entre deux marées sur les plages de Morlaix, où est basée son entreprise, HEMARINA. C’était grâce à son hémoglobine soluble, c’est-à-dire non incorporée dans un globule rouge comme chez l’homme. Zal est à l’origine de la plus grande innovation pharmaceutique de ces cinquante dernières années, après la synthèse de l’EPO. Malgré les brevets déposés, on sait que d’autres hémoglobines solubles existent sur le marché, les géants de l’industrie pharmaceutique ayant vraisemblablement profité des travaux de Zal.

La question de son utilisation dans le cyclisme ou en marathon ne fait pas l’ombre d’un doute. Elle pourrait expliquer des « miracles ». Le début de saison 2020 pré Covid-19 d’un certain cycliste et sa résurrection en pose une autre. Un test de détection existe uniquement pour l’hémoglobine d’HEMARINA. Mais cette méthode classique basée sur l’électrophorèse ne peut la détecter que quelques heures. Et autre mauvaise nouvelle, cette hémoglobine a une durée de vie très courte (2 jours et demi), et disparaît totalement en 5 jours. Des microdoses ne seraient détectables qu’entre 4 et 24 H.

Rappelons les propriétés de cette hémoglobine, aussi impressionnantes que celle de l’EPO : elle transporte 40 fois plus d’oxygène que l’hémoglobine humaine (156 atomes contre 4), elle est 250 fois plus petite qu’un globule rouge. Soluble, elle est directement dissoute dans le plasma. Elle agit donc comme un super perfluorocarbone (PFC) avec les dangers en moins : Mauro Gianetti, qui avait utilisé un PFC au Tour de Romandie 1998, avait passé quelques jours en réanimation à l’hôpital de Lausanne. L’Oxyglobin (hémoglobine de bœuf utilisée par Michael Rasmussen et Jesus Manzano sur le Tour de France 2003) provoquait des vasoconstrictions avec risque d’infarctus du myocarde. L’hémoglobine du ver marin est rigoureusement atoxique, non immunogène, facile à conserver et à administrer. C’est le Graal du dopage sanguin, capable de leurrer le passeport sanguin qui s’avère encore une fois la ligne Maginot de l’antidopage.

La 1ère application thérapeutique de cette hémoglobine commercialisée sous le nom d’HEMO2Life ou M 101 a été le traitement du greffon (organe qui va être transplanté). L’hémoglobine permet d’oxygéner le greffon et ainsi de réduire le risque de rejet de la greffe. La durée de vie de l’organe à transplanter, placé dans un bain d’hémoglobine (cœur, rein, foie ou visage) peut être doublée. L’armée est bien sûr intéressée, officiellement pas pour un dopage sanguin, mais pour le traitement des blessures de guerre (brûlures, souffles d’explosion qui mettent le cerveau en hypoxie, plaies). Mais cinq après sa mise au point, HEMO2Life, pourrait trouver avec la pandémie de Covid-19, le tremplin thérapeutique qui lui a manqué jusqu’à présent. Tout récemment, après l’accord de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) et du CPP (Comité de protection des personnes), l’HEMO2Life sera testé chez 10 patients positifs à la Covid-19 dans un hôpital parisien en cas de syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA). Le but est de retarder ou d’éviter le passage en réanimation lourde (respirateurs artificiels, oxygénation par membrane extracorporelle), le nombre de lits disponibles en réanimation dans les hôpitaux français étant limité, et certains médicaments commencent à manquer (une intubation nécessite l’emploi de curares).

De l’affaire Aderlass à la Covid-19, le chemin est long et semé d’embûches pour la petite entreprise de Morlaix. Bien que dans cette affaire, une hémoglobine de ver inconnue et différente de celle d’HEMARINA soit en cause, il est curieux de constater que ces hémoglobines suivent le chemin inverse de celui de l’EPO. A l’origine destinée pour soigner l’anémie des patients hémodialysés ou cancéreux, l’EPO fut détournée vers le milieu sportif dès 1997 (mondiaux de Lahti en ski nordique). L’hémoglobine de ver marin, utilisée officiellement en ski de fond en 2019, mais vraisemblablement avant en course à pied et cyclisme, frappe maintenant aux portes de la thérapeutique médicale.