La Flamme Rouge a récemment fait peau neuve. Dernière étape de cette refonte, et à titre de « bonne pratique », je tiens à afficher les mentions légales, question d’être clair sur ce qu’est La Flamme Rouge, ses responsabilités, sa politique éditoriale, ses limites et sa politique de gestion des commentaires.

L’item « Mentions légales » est maintenant disponible dans le menu situé en haut de la page.

Je profite de cette occasion pour remercier une nouvelle fois tous les lecteurs de La Flamme Rouge d’une part pour votre intérêt pour ce petit site, d’autre part pour la qualité de vos commentaires. Vos propos contribuent à enrichir ce site, lui donnant une vraie valeur ajoutée.

Continuez de m’aider à préserver la crédibilité et la qualité de La Flamme Rouge par vos interventions pertinentes, et n’hésitez jamais à me signaler mes dérives ou mes erreurs. Je m’efforce toujours de les corriger dans les plus brefs délais.

Je vous remercie également de tous vos commentaires en réaction à mon récent article « La Flamme Rouge fait peau neuve ». J’ai pris des notes, et veillerai à considérer vos suggestions, c’est certain.

