Les leçons du Tour

Avec un peu plus de recul, on peut certainement évoquer quelques leçons apprises de ce récent Tour de France. Et vous avez été nombreux à laisser des commentaires passionnants suite à mon texte d’hier, commentaires qui ont permis de susciter des réflexions parmi nous.

Première constatation, les équipes sont inégales, et cela nuit au spectacle. Plusieurs d’entre vous évoquez un plafond salarial, comme dans d’autres sports. Je suis parfaitement d’accord! Sans un tel plafond, la Sky peut engager Froome, Thomas, Kwiatlowski et Landa grâce à ses millions d’euros que d’autres équipes n’ont pas. Plus encore, cela nuit au spectacle car plusieurs de ces excellents coureurs pourraient être leaders d’une autre équipe! Au lieu de ça, ils roulent pour Froome… et empochent les millions d’euros. Landa est un excellent exemple, pourquoi a-t-il quitté Astana où il roulait pour Aru pour la formation Sky où il roule pour Froome, plutôt que pour une formation où il aurait été le leader?

Je suis donc favorable à un plafond salarial dans le cyclisme professionnel, nous sommes rendus là.

Deuxième réflexion, les “marginal gains” et la force collective des Sky en juillet, ils nous refont le coup chaque année. C’est quand même un peu surprenant de voir autant de domination en juillet pour une équipe qui, le reste de l’année, ne domine pas autant. Marginal gains? Chose certaine, la Sky fleurte avec la limite de la légalité au sujet des AUT, et dispose d‘énormes moyens pour mettre les coureurs dans les meilleurs conditions possibles en juillet. Récemment, l‘équipe se serait intéressée au dopage du… cerveau, permettant de reculer les seuils de tolérance à la douleur. On est dans la science fiction!

Chose certaine, la Sky a le sens du timing: tous les coureurs arrivent en forme au bon moment. Et mine de rien, si Landa avait terminé sur le podium, on aurait eu deux Sky et un ex-Sky aux trois premières positions de ce Tour de France!

Troisième réflexion, le parcours. On annonce l’an prochain un contre-la-montre par équipe, ce qui rendra la présence d‘équipiers solides encore plus nécessaire. Sans changement, la disparité des équipes pourrait ressortir davantage encore. Si je n’ai rien contre le chrono par équipe (c’est une discipline intéressante du cyclisme), pourquoi ne pas ré-introduire le chrono en côte, style ascension du Ventoux contre-la-montre, pour équilibrer le tout? C’est peut-être un élément fort qui a manqué ces dernières années au parcours du Tour de France.

Quatrième réflexion, comment inciter les favoris à attaquer plus souvent, et limiter la capacité d’une seule équipe de cadenasser la course? On peut penser à diverses mesures: par exemple, réduire le nombre de coureurs par équipe de 9 à 8, voire 7 coureurs. Cela permettrait davantage d‘équipes au sein du peloton sans en changer le nombre de coureurs, et limiterait la capacité des équipes de contrôler la course du km 0 jusqu‘à l’arrivée.

On pourrait aussi donner des bonifications en temps en cours d‘étape, un peu façon sprints intermédiaires… Avec un col situé en début de course et des bonifs en temps en haut, voire au pied de la descente suivante, on inciterait les leaders à partir de loin. Et on obligerait le maillot jaune à davantage d’agressivité aussi.

Cinquième réflexion, les oreillettes. Vous connaissez mon avis… j‘étais encore désolé cette année de voir des coureurs se lancer dans des échappées vouées à l‘échec, les oreillettes permettant de tout contrôler derrière. Il faut s’en débarrasser, la sécurité n’a rien à voir là dedans!

En conclusion, on pourra retenir de ce Tour de France le ras-le-bol du public français face à la domination Sky, Chris Froome ayant été copieusement hué à de nombreuses reprises sur les dernières étapes, et notamment dans le stade-vélodrome de Marseille. Sans plafond salarial, certaines équipes pourront démarcher des coureurs afin de s’octroyer la capacité de tout cadenasser. La réforme du cyclisme passe peut-être par une revue du calendrier et de la redistribution de l’argent, mais aussi par l’imposition d’un plafond salarial.

Avec quatre Tours de France en poche, il est clair que Froome voudra égaler Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain dès l’an prochain. Le cyclisme a un an devant lui pour préserver l’intérêt de la course… en variant les genres et en n’hésitant pas à innover. C’est l’innovation qui a aussi construit la légende du Tour!