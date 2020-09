Les couilles de Caleb

Il en fallait, des couilles, dans le sprint final hier, un sprint décousu qu’aucune équipe n’a vraiment réussi à bien contrôler, sauf peut-être les SunWeb qui étaient bien partis après la flamme rouge.

Payez-vous les images aériennes du sprint, Caleb Ewan, le vainqueur, est impressionnant: 6e aux 150m, alors que Sagan est parti bien trop tôt dans ce vent de face, il double ce dernier sur le bord des balustrades avec nettement plus de vitesse, et met tout le monde – sauf Bennett – à trois longueurs de vélo sur la ligne.

Rien à ajouter: Ewan était de loin le plus fort hier dans le sprint final, et celui qui a pris le plus de risque aussi.

Impressionnant! Mais ça aurait aussi pu mal tourner…

Clair que d’autres ont loupé leur sprint: hormis Sagan, je pense à Coquard, « seulement » 9e. Ou Kristoff, qui ne portera plus le maillot vert, retourné sur les épaules familières de Sagan.

Pour le reste, une étape de transition sans histoire ou presque, avec les leaders qui ont fait une séance de récupération active bien au chaud dans le peloton.

Quatrième étape

Première arrivée en altitude: Orcières-Merlette, ville d’arrivée d’un chrono désormais célèbre sur le Tour 1989 – une édition mythique! – gagné par Steven Rooks mais où un certain Greg LeMond était allé reconquérir le maillot jaune sur les épaules de Laurent Fignon. Pour les nostalgiques de la Grande Époque selon moi, c’est ici et ça fait du bien: partie1 , partie2 , partie3 et partie4. Ca, c’était du commentaire télé!!!

Petite pensée au passage pour Laurent Fignon justement, qui nous quittait hier (31 août) il y a 10 ans. Quoi de mieux pour se souvenir de lui que de revoir ce moment d’anthologie partagé entre lui et Greg LeMond en 2007 au micro du Vélo Club, un moment où tu réalises que ces deux hommes étaient(sont) décidément bien plus que des champions cyclistes…

L’étape aujourd’hui est assez courte, 160km. Pour les protagonistes du général, ça se résumera probablement à une course de côte dans la dernière ascension, avec des équipes comme Jumbo-Visma ou Ineos qui rouleront sur le pied pour lancer leur leader dans les deux derniers kilomètres. Si les écarts ne devraient pas être énormes, l’étape sera révélatrice des forces en présence pour le général sur ce Tour. Une première indication!

Et Alaphilippe ne devrait pas être facile à décrocher sur une telle ascension assez roulante. Les écarts étant très faibles cependant, pas impossible que le maillot change d’épaules, ne serait-ce qu’au jeu des bonifs.