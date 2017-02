L’édifice Sky lézardé

Comme c’est désormais la norme dans le monde du sport, plus le temps passe, plus les doutes s’installent sur les performances dans les sports d’endurance.

En cyclisme ces jours-ci, c’est l‘édifice Sky et de tout le cyclisme britannique, qui a connu beaucoup de succès depuis une dizaine d’année, principalement sous l’influence de Dave Brailsford, qui se lézardent.

La dernière fissure a été créée par le Canadien Michael Barry, qui a révélé l’usage intensif de Tramadol et de pilules pour dormir au sein de l‘équipe au début des années 2010. Légal, mais pas très éthique.

Surtout, on se doute bien que cette prise de médocs masque, chez de nombreux coureurs, une prise d’autres produits, beaucoup moins légaux ceux-ci.

Endiguer les effets secondaires de produits dopants par une prise d’autres médocs, légaux ceux-ci, c’est un classique qu’on connait que trop bien, notamment depuis l’Affaire Festina de 1998.

Je me pose la question: à quand une ré-analyse des échantillons sanguins et urinaires de Bradley Wiggins pris lors de son Tour de France victorieux en 2012, à la lumière des récents progrès dans la lutte contre le dopage?

En attendant, c’est le début de la campagne des Classiques belges ce week-end, avec le Het Nieuwsblad samedi et Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche. On est ravi, comme Tom Boonen! Let the real racing begin!