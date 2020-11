Le Tour de l’actualité

1 – Humour décalé. Certains l’ont compris, d’autres moins. Le récent texte publié sur les cadeaux de Noel était évidemment à mettre au chapitre de l’humour décalé. Des commentaires justement teintés d’humour dans le texte, aucun lien pour acheter ces items souvent assez loufoques, l’article se voulait humoristique et sarcastique. Une façon – et il y en a eu d’autres depuis un mois sur La Flamme Rouge pour ceux qui prêtent attention – de me moquer de cette industrie du luxe durant des temps difficiles pour nombre d’entre nous.

2 – Black Friday justement. Un peu marre de cette orgie de publicité sur tous les sites, notamment CyclingNews qui déborde d’annonces en tout genre.

3 – Cyclo-cross. La Coupe du Monde reprend ce week-end du côté de Tabor, et c’est la grande rentrée d’un certain Wout Van Aert, aujourd’hui du côté de Courtrai en Belgique et dimanche à Tabor en République Tchèque. Ca sera intéressant!!! Rappelons que Mathieu Van der Poel est également attendu sur la discipline, un peu avant Noel dans son cas.

3 – Premier Tech. La compagnie québécoise est en pleine expansion et vient de se voir octroyer un prêt important par le Gouvernement du Québec afin de consolider ses activités à son siège social de Rivière-du-Loup. Espérons qu’elle pourra se maintenir au Québec dans l’avenir et inciter d’autres industries à investir dans le monde du cyclisme.

4 – Steve Bauer. Intéressant d’apprendre que c’est Hugo Houle qui a facilité l’arrivée de Steve Bauer chez Astana. Habituellement, c’est plutôt l’inverse entre un directeur sportif et un coureur. Reste à voir si Astana-Premier Tech continuera d’investir dans des espoirs canadiens, il y en a des bons.

5 – Astana-PremierTech. L’équipe perd Miguel Angel Lopez, qui rejoindra les rangs de la Movistar l’an prochain. Lutsenko, Luis Leon Sanchez et Vlasov restent toutefois.

6 – Cyclisme Canada. L’organisme a annoncé plus tôt cette semaine avoir engagé un ex- pour s’occuper du développement du cyclisme sur route, Richard Wooles. Chose certaine, l’homme a un défi colossal devant lui.

Pour la petite histoire, Wooles a déjà été à l’emploi de Cyclisme Canada qu’il avait quitté en 2013 après avoir travaillé quelques années afin d’y développer le cyclisme… sur piste, à titre d’entraineur en chef. Après un passage à l’UCI, le voilà de retour avec comme mission de rebâtir un programme route digne de ce nom.

7 – Stijn Vandenbergh. Le coureur belge de 36 ans met un terme à sa carrière, n’ayant pas été renouvelé chez AG2R – La Mondiale. On retiendra de ce solide coureur le fait qu’il a été nommé « meilleur équipier » du peloton pro à deux reprises, soit en 2009 et 2013. Il aura été un pilier de la puissante formation QuickStep entre 2012 et 2016, alors qu’il était vu en tête de peloton des kilomètres durant pour le compte de Tom Boonen.

8 – Johan Bruyneel. Le gars me fait pitié. Prochaine question.

9 – Fabio Jakobsen. Sur un note plus positive (sans jeu de mots), le coureur néerlandais victime de la lourde chute causée par Dylan Groenewegen plus tôt cette saison est de retour à l’entrainement. Ca, ca fait plaisir.

