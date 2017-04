Le Tour de l’actualité

Petit Tour de l’actualité en vrac, en ce mercredi 5 avril:

1 – GP de l’Escaut. C’est aujourd’hui et le départ de la course s’est déplacé exceptionnellement dans le village de Tom Boonen pour honorer le champion belge qui mettra officiellement un terme à sa carrière dimanche prochain, sur le vélodrome de Roubaix.

L‘épreuve arrive le plus souvent au sprint, et le vainqueur sortant Marcel Kittel sera de nouveau un client aujourd’hui au sein de sa puissante formation Quick Step. Sagan, Greipel, Demare et Bouhanni sont les autres pointures du sprint qui devraient bien faire sur la course.

2 – Tour du Pays Basque. Ca se jouera aujourd’hui, vendredi et dimanche (contre-la-montre de 28 kms, assez long!). Et ça sera intéressant avec la présence de Contador, Valverde, S. Yates, Alaphilippe, Bardet, Fuglsang, Uran, Woods, Talanski, Henao, Kwiatkowski, Barguil, Nieve et Meintjes.

3 – L’UCI considérerait de diminuer la limite de poids des vélos en 2018. Rappelons qu’actuellement, chaque vélo doit au moins peser 6,8 kilos pour pouvoir être utilisé en course.

Il est temps! Je suis convaincu qu’on peut produire des vélos nettement plus légers aujourd’hui sans compromettre la sécurité des coureurs. L’UCI peut descendre vers les 6,2 ou 6,4 kilos sans problème!

4 – Philippe Gilbert. Vous êtes nombreux à vous demander quelles sont les raisons de son renouveau cette saison. C’est difficile de précisément avancer des éléments de réponse sans connaître ce qu’il a fait cet hiver du côté entrainement.

Mais chose certaine, on le sent vraiment bien au sein de sa nouvelle formation, on le sent avec un esprit de coureur cadet! Surtout, Gilbert semble avoir été libéré d’un poids, celui d’assurer assez seul le leadership d’une grande formation cycliste (c‘était le cas chez BMC). Partageant désormais le leadership de la Quick Step avec Boonen, Vakoc, Alaphilippe et d’autres selon les circonstances, on sent que Gilbert s’est lâché – et relâché! – cette saison, pour sa plus grande réussite.

Comme quoi tout le monde n’est pas fait pour être leader…

5 – Bianchi Oltre XR4 Countervail. Le plus beau Bianchi qu’il m’ait été donné de voir en 30 ans!!! Stunning.

6 – Alcool. Un des bons courts articles que j’ai pu lire sur les bienfaits et les méfaits de la consommation d’alcool.

7 – Les maillots du Tour de France 2017. Toujours fabriqués par la compagnie française Le Coq Sportif.

8 – Supplest Edge 3. Un secret bien gardé!

9 – Pour rester dans les chaussures, Mavic vient de mettre au point une chaussure assez révolutionnaire, au transfert de puissance remarquable: la Comete Ultimate. Beau matos, ultra léger. 1000 euros la paire!