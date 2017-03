Le Tour de l’actualité

Enfin de retour après deux semaines difficiles liées à une charge de travail particulièrement lourde du côté de mon activité professionnelle. Je vise une reprise des activités régulières de ce site dès cette semaine.

Quel week-end de sport encore une fois!

Pour moi, ça a commencé samedi avec la Strade Bianche, puis la première étape de Paris-Nice, puis enfin, comment ne pas le souligner, la superbe victoire du fondeur canadien et québécois Alex Harvey au 50 kms style libre de Mondiaux de Lahti. Le voilà champion du monde!

1 – Strade Bianche. Payez-vous les derniers 50 kilomètres de la course: passionnant, ça relance tout le temps! Les Michal Kwiatlowski, Greg Van Avermaet, Zdenek Stybar, Tim Wellens et Tom Dumoulin se sont tirés la bourre un bon moment dans le final, le rendant passionnant.

Au final, c’est Michal Kwiatlowski qui s’impose, fort de son expérience de la course qu’il avait déjà gagné en 2014 face à un certain Peter Sagan. Comme d’hab, la course s’est jouée essentiellement à l’approche ou dans le Colle Pinzuto, la dernière grosse patate de l‘épreuve.

Rien à redire par ailleurs de la course, ce fut limpide selon moi, avec le plus fort du jour qui a gagné. Derrière lui, les quatre poursuivants n’ont jamais vraiment relâché leur effort, et collaboraient assez bien.

Soulignons également l‘échappée du Français Thibault Pinot, qui termine 9e au final. Très belle prestation qui prouve que la caisse du coureur s’est considérablement améliorée au cours des trois dernières années.

2 – Paris-Nice. Comme sur la Strade Bianche, météo difficile sur la première étape de Paris-Nice, et les “flahutes” n’ont pas manqué l’occasion de durcir la course, notamment les Lotto et les Quick Step, qui réalisent la bonne opération du jour. Ces deux équipes ont fait explosé le peloton après 100 kms sur des coups de bordure (bien joué!), mettant notamment dans les cordes un Alberto Contador bien éprouvé à l’arrivée, et qui a perdu une minute environ sur des coureurs comme Tony Gallopin, Sergio Henao ou encore Julian Alaphilippe et Dan Martin.

Outre Contador, l’autre favori de l‘épreuve, Richie Porte, perd également près de 45 secondes sur ces coureurs.

Les images sont ici.

L‘étape revient à Arnaud Demare. Décidément, La Française des Jeux connait tout un début de saison, avec les Vichot, Pinot, Demare…

À noter à la quatrième place de l‘étape, un certain… Philippe Gilbert. Voilà qui est excitant avec les Ardennaises qui se profilent à l’horizon!

3 – Paris-Nice bis. L’autre favori, c‘était bien sûr Romain Bardet, qui avait fait de cette course son premier test de la saison. Bardet a été éliminé de l‘épreuve pour s‘être.. accroché trop longtemps à une voiture, en essayant de remonter après avoir été victime d’une chute.

Évidemment, c’est un peu la honte… mais j’ai beaucoup aimé la réaction du coureur. Il a présenté ses excuses au public et aux organisateurs, estimant que la sanction imposée était juste car un fléau dans le cyclisme que ces coureurs s’accrochant trop longtemps aux voitures (on ne saura jamais vraiment pour Demare l’an dernier dans le Cipressa…).

Faute avouée est à moitié pardonnée…

4 – Freins à disque. Le débat a été relancé la semaine dernière après qu’un coureur ait eu la chaussure lacérée par un frein à disque lors d’une chute. L’association des coureurs pro a demandé leur interdiction, pour l’instant sans succès… probablement en raison des pressions exercées par les sponsors pour les maintenir… et ainsi relancer le marché du vélo haut de gamme dans le monde.

Mon opinion reste la même: pas besoin de freins à disque sur des vélos de route, le système actuel est largement suffisant!

5 – Alex Harvey. Il est champion du monde au 50 kms style libre de ski de fond! Incroyable… quant on connait et on expérience, comme moi, la difficulté de ce sport qui requiert une condition physique pointue, une musculature complète, et une maîtrise technique très avancée.

Les images intégrales de la course sont ici (merci John Malois). Ca vaut le coup!