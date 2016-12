Le Tour de l’actualité

1 – Palmarès Strava. L’excellent coureur québécois Alex Dion y est récemment allé avec son palmarès Strava 2016, un palmarès que j’apprécie personnellement beaucoup année après année. Je suis certain que nos lecteurs français apprécieront l’idée originale, car je ne connais rien d‘équivalent en France?

Rebasculé sur Veloptimum, son texte a été cette année critiqué par un autre cycliste, estimant par exemple que ce texte n‘était pas d’intérêt public et discriminatoire.

En lisant ceci, j’ai été soufflé.

Alex n’a insulté personne avec son palmarès. Il l’a manifestement écrit de bonne foi, au meilleur de ses connaissances qui, forcément, sont limitées: qui peut prétendre tout connaitre? Bien sûr, Alex ne peut tenir compte des performances de tous les cyclistes du Québec sur Strava au moment d‘écrire son texte. J’ai moi-même quelques équipiers dans l’Outaouais qui auraient mérité de figurer sur ce palmarès tant leurs exploits Strava (en toute sécurité) ont été intéressants en 2016.

Pas d’intérêt public? S’il faut que tout ce qui est écrit publiquement soit d’intérêt public, je crois qu’on n’est pas sorti de l’auberge! Moi, l’intérêt public, je le vois ainsi: par son texte, rebasculé par Veloptimum, Alex contribue à souder la communauté cycliste – en particulier les coureurs sur route – du Québec, particulièrement de Montréal. Et ça, c’est déjà un début, et déjà très bien.

Discriminatoire? Ayoye! Tout de suite les grands mots. Je ne vois absolument pas ce qu’il y a de discriminatoire dans ce texte.

En réaction, Alex a écrit “2016 était mon dernier palmarès“ et “Dès qu’on écrit quelque chose publiquement, il y aura toujours du monde pour critiquer. Parlez-en à Laurent Martel de La Flamme Rouge. À chaque article, du monde lui font des attaques personnelles. Or nous aimons tous lire LFR.”

Je tenais à remercier Alex pour ses bons mots à l’endroit de La Flamme Rouge tout en l’assurant que oui, ce n’est pas toujours facile d‘écrire publiquement. Alex, je t’encourage à ne pas trop t’en faire, et à reconsidérer l‘élaboration d’un “Strava 2017”: moi, ça me procure un 15 minutes de fun chaque année (sachant que ça t’en coûte davantage pour l‘écrire), et je t’en suis très reconnaissant pour cela. Si on ne peut même plus faire ce genre de truc… c’est qu’ils auront gagné et ça, c’est pas cool.

2 – Van Der Poel, Van Aert, c’est la guerre tous les week-ends. Et ça conduit à de sacrés beaux cyclo-cross dans le nord de l’Europe. Putain, quelle intensité!!!

3 – BMC. Une journée au camp d’entrainement de l‘équipe BMC. J’adore ce nouveau look Assos. La classe, tout simplement.

4 – Dopage mécanique. Selon un article du très sérieux journal Le Monde, il pourrait y avoir des révélations en janvier quant à l’usage au sein du peloton professionnel de dopage mécanique. Istvan Varjas, l’homme derrière la démocratisation du moteur électrique caché dans le cadre des vélos, aurait affirmé être sur le point de balancer quelques infos à ce sujet. Wait and see, mais cela pourrait faire mal si jamais ces menaces sont mises à exécution.

5 – Les transferts 2016-2017, le jeu. C’est ici, et ça teste vos connaissances sur les transferts durant l’inter-saison. Original!

6 – En cette fin de saison, l’inspiration est plus limitée en raison d’une actualité cycliste moindre. Certains d’entre vous m’ont envoyé des messages personnels incluant des idées de sujets pour les prochains jours. Je tenais à vous en remercier, et si je n’y ai pas encore donné suite, c’est que je cherche à bien approfondir mes sujets, question de ne pas écrire de conneries. Merci de vos initiatives, et j’essaie d’y donner suite dans les prochains jours!

7 – Rions un peu: