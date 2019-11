Le temps des belles paroles

Je publie aujourd’hui une nouvelle contribution de Marc Kluszczynski à propos du récent congrès de l’Agence Mondiale Antidopage en Pologne, et où la présidence est passée de l’Anglais Craig Reedie au Polonais Witold Banka.

L’AMA va-t-elle dans la bonne direction? Réponse ci-bas!

Pour les institutions antidopage et sportives, la fin de saison est le meilleur moment pour se repositionner de manière forte contre l’inégalité dans le sport et la triche sous toutes ses formes, alors que les compétitions de 2019 nous ont offert un spectacle contraire. Passons en revue les déclarations des faux-culs ayant participé à la 5ème conférence mondiale de l’AMA sur le dopage dans le sport qui a eu lieu à Katowice (Pologne) du 5 au 7 novembre. Cette conférence a coïncidé avec la 3èmerévision du Code Mondial antidopage qui sera en vigueur dès 2021.

C’est tout d’abord Craig Reedie, président de l’AMA, qui a pris la parole. Reedie souligne, à l’occasion du 20ème anniversaire de la création de l’agence, les progrès réalisés dans la lutte antidopage : « L’AMA continue d’écouter, d’apprendre et d’affiner ses stratégies ». Ce sont des paroles malheureuses, car ces mots signifient que l’AMA n’agit toujours pas après 20 ans d’existence ! Reedie laissera sa place à Witold Banka, actuel ministre des sports et du tourisme en Pologne. On se souviendra de la compromission de Reedie avec les russes, et de ses décisions maladroites qui ont mené l’AMA à se faire berner : les 2262 échantillons de la RUSADA remis à l’AMA avec trois mois de retard en janvier 2019 ont en fait été trafiqués. Mais l’AMA a toujours un temps de retard, par exemple en décidant d’enquêter sur les athlètes du NOP d’Alberto Salazar, alors que l’USADA le juge inutile.

Puis c’est Thomas Bach, grand ami de Poutine, qui s’autofélicite. Il encourage les institutions à lutter contre l’entourage des sportifs les poussant à se doper (médecins, entraîneurs), tout en reconnaissant que c’est impossible. A-t-il pensé soudainement au sport russe ? le président du CIO (qui finance l’AMA à 50%) annonce que le test de détection du dopage sanguin à long terme (plusieurs mois) est au point. Il est basé sur des modifications génétiques, mais il ne pourra pas être utilisé aux JO de Tokyo. Rien de plus spectaculaire (le mot « génétique » classe le bonhomme dans le haut niveau de compétence…), mais simple effet de manche! Bach ne parle même de la nouvelle méthode de prélèvement (DBS ou dried blood spot) qui, elle, représente une réelle avancée et a déjà été utilisée par Antidoping Swiss. Il s’agit de prélever cinq gouttes de sang et de les déposer sur une matrice sèche. La conservation à température ambiante, le faible volume prélevé, le transport facilité, la moindre dégradation représentent un réel avantage. Le DBS sera utilisé pour les JO de 2022 à Pékin.

Witold Banka et le président polonais Andrzej Duda glorifient le sport rendu propre grâce à l’AMA. Leurs paroles sont sans substance et complètement à l’opposé de la réalité. Dans ce genre de réunion, tout le beau monde adopte un sourire de circonstance et de réussite, ce qui permet l’auto-maintien au poste de responsabilité (?). Toutes les difficultés et échecs passent à la trappe. Banka déclare même : « Le futur de la nouvelle lutte antidopage commence aujourd’hui ». La future présidence de Banka ne laisse pas présager du meilleur. Banka, qui continuera à soutenir le CIO, avait été choisi par rapport à la ministre norvégienne de la jeunesse, de l’égalité et de l’insertion sociale Linda Helleland, partisane d’une indépendance totale de l’AMA vis-à-vis du CIO. Bach en profite pour faire un don public de 10 millions de dollars à l’AMA (qui servira à la réanalyse d’échantillons) et Banka, avec un budget de 40 millions de dollars, appellent les Etats à soutenir l’AMA. Après 5 années d’une crise russe non réglée, Banka, le polonais, héritera de ce dossier ! Mais Bach veillera.

En Russie, la situation devient de plus en plus confuse. Yuri Ganous, directeur de la RUSADA, rend responsable les autorités russes dont le ministre des sports Pavel Kolobkov, du trafiquage des données des 2262 échantillons. Mais Vladimir Poutine prétend que son pays lutte contre le dopage. Qui ment ? Banka se prononcera-t-il pour une nouvelle suspension de l’agence russe que Reedie avait réintégré en septembre 2018 sous les critiques des 18 agences nationales les plus importantes ? Le CIO ne bannira pas la Russie des JO 2020, les JO de Rio lui ayant suffi. Après le temps des belles paroles, on saura très vite si Banka agit.