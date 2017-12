En 2018, le salaire minimum des coureurs WorldTour sera révisé à la hausse pour la première fois depuis 2013, décision de l’UCI et de son nouveau président David Lappartient.

Du coup, c’est intéressant de faire le point sur le salaire des pros. Si les contrats ne sont pas rendus publics, on trouve des estimations sur Internet, et je vous propose un petit tour d’horizon.

Les chiffres avancés portent sur les salaires touchés des équipes, et ne comprennent pas les autres contrats de marketing avec des compagnies d‘équipements (le plus souvent). Ces contrats sont souvent assez juteux et peuvent parfois doubler le revenu annuel d’un coureur. À ne pas perdre de vue!

Le cycliste pro le mieux rémunéré est certainement Chris Froome, vainqueur du Tour et de la Vuelta 2017, avec un salaire estimé à plus de 5 millions d’euros, révisé en 2018 possiblement proche des 6 millions d’euros. C’est beaucoup? On est pourtant très loin de la rémunération des stars d’autres sports, et de Christiano Ronaldo qui touche autour de… 47 millions d’euros annuellement, sans compter ses contrats publicitaires. Et je ne vous parle pas de la F1!

Peter Sagan est probablement le 2e coureur le mieux payé du peloton, avec un salaire estimé autour de 5 millions d’euros lui aussi. Ses résultats bien sûr jouent pour beaucoup, mais aussi son image publique décalée, relax, et sa popularité interviennent dans ce montant élevé.

Parmi les autres millionnaires du peloton, on compte très certainement Vicenzo Nibali (un ancien vainqueur du Tour encore en activité, ils sont rares!), Marcel Kittel, Nairo Quintana, Alessandro Valverde, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Fabio Aru, Tom Dumoulin (il a signé avec SunWeb jusqu’en 2022) et possiblement Michal Kwiatlowski et Richie Porte.

Marcel Kittel, Philippe Gilbert, Tom Dumoulin ainsi que Greg Van Avermaet auront certainement bonifié significativement leur salaire en 2017 grâce à leurs performances qui ont dépassé les attentes.

Peu de coureurs français toucheraient plus d’un million d’euros par an. Ce serait le cas de Romain Bardet, Nacer Bouhanni et Thibault Pinot.

Après ces “stars” millionnaires du cyclisme, le salaire des autres coureurs diminuerait vite et serait pour la presque totalité inférieur au million d’euros par an.

Entre 0,5 et 1 million d’euros, on a très certainement des coureurs qui ont gagné de grandes courses ou qui jouissent d’une popularité et d’un capital sympathie important auprès du public. Je pense à des coureurs comme Alexandr Kristoff, Mark Cavendish, Michael Matthews, Dan Martin, Rigoberto Uran, Andrei Greipel, John Degenkolb et, parmi les Français, les Tony Gallopin, Julian Alaphilippe, Arnaud Demare, Brian Coquard et très probablement Warren Barguil qui a dû passer à la caisse durant l’intersaison. La liste n’est évidemment pas exhaustive.

Un bon équipier d’expérience en WorldTour peut espérer toucher annuellement entre 200 000 et 400 000 euros, dans de rares exceptions (à ce tarif, un Jens Voigt peut-être?).

Les autres coureurs sont souvent au salaire minimum imposé par l’UCI, qui est de 38 000 euros par an pour un coureur de plus de 25 ans, et de 29 000 euros pour un néo-pro qui débarque, ou légèrement au dessus. Les salaires minimum seront bonifiés de 2% en 2019 et 2020 (ajustement à l’inflation), ce qui est une bonne nouvelle puisqu’entre 2013 et 2018, les salaires minimum étaient restés fixes.

Au total, la moyenne des coureurs WorldTour serait d’environ 264 000 euros par an, mais c’est une moyenne… très affectée par les quelques coureurs qui présentent des salaires hors norme. En analyse des salaires, la médiane est toujours préférable, mais faute d’une distribution précise, je ne peux pas vous la calculer!

Alors, payant le cyclisme? Pas vraiment… même pas du tout. Au litre de sueur et de souffrance, les cyclistes sont assurément parmi les sportifs les moins bien payés au monde. Et parmi les cyclistes, les femmes professionnelles sont sans aucun doute les plus à plaindre, l’UCI n’ayant jamais fixé de salaire minimum pour elles. Dans ces circonstances, avoir un petit salaire est déjà une réussite pour la majorité d’entre elles. À quand l‘équité salariale entre les sexes dans le sport?