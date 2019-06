Le point sur les transferts à venir

Ce n’est pas encore la saison des transferts, et pourtant.

Vicenzo Nibali a signé chez Trek-Segafredo, et quittera donc la Barhain en fin de saison. Richie Porte voire Bauke Mollema peuvent se poser des questions quant à la confiance que leur accordent leur employeur…

Pour Nibali, c’est une belle opération. La Trek-Segafredo est une équipe de premier plan, avec dans ses rangs notamment Giulio Ciccone, meilleur grimpeur du récent Giro.

Que sait-on par ailleurs sur les autres grands leaders du peloton? Petit tour de la question…

On sait que le numéro un mondial Julian Alaphilippe vient de renouveler sa confiance envers Patrick Lefevere et l’équipe Deceuninck-Quick Step. Gageons que la rallonge salariale est subtantielle… et je trouve encore incroyable aujourd’hui que ce grand talent français ait échappé à une équipe française comme la FDJ ou AG2R-La Mondiale.

On sait que Nairo Quintana pourrait rejoindre en 2020 l’équipe… Arkea-Samsic. Vous avez bien lu, oui, avec Warren Barguil, dont la carrière a décliné depuis qu’il a quitté l’équipe SunWeb. Bonne opération pour Quintana? Je n’en suis pas sûr, Arkea-Samsic n’est pas en WorldTour…

On sait aussi que Mikel Landa a la bougeotte, et que ses choix sont parfois difficiles à comprendre. Il serait annoncé chez Barhain, en remplacement de Nibali. Landa pourrait enfin devenir calife à la place du calife, autrement dit seul leader sur les grandes courses par étape pour sa nouvelle formation.

On sait aussi que Richard Carapaz, la nouvelle sensation du cyclisme pro, serait en discussion avec Team Ineos pour 2020. Aie, s’il rejoint la formation britannique, ca sera un renfort de taille… et l’équipe serait en passe de devenir la vraie « dream team » du peloton, pour le meilleur et pour le pire… surtout le pire.

On sait aussi que la jeune sensation Enric Mas serait en pourparler avec Movistar, question de revenir au pays. Mas est actuellement avec Deceuninck-Quick Step mais que voulez-vous, Lefevere a un budget à respecter et Alaphilippe vient de lui plomber sérieusement sa marge de manoeuvre…

On sait aussi qu’Esteban Chaves pourrait aller du côté de UAE Emirates l’an prochain. Je me pose également des questions sur Fabio Aru, encore blessé cette saison. Saura-t-il rebondir?

On sait que Marcel Kittel a pété les plombs, et s’accorde une pause complète actuellement après avoir laissé son équipe Katusha. Je le comprends, j’en suis. Wait and see pour l’avenir de ce sprinter qui a connu une saison faste en 2017, avec notamment pas moins de cinq victoires d’étape sur le Tour de France.

Côté sprinters, beaucoup sont en fin de contrat: Ackermann, Viviani, Degenkolb, Trentin, Kristoff, Bouhanni, Cavendish, Boasson Hagen, ouf!!! Ca va bouger c’est certain, surtout à partir du prochain Tour de France.

Enfin, Chad Haga, vainqueur du dernier chrono du récent Giro, serait également libre à la fin 2019. Rien de mieux qu’une telle victoire pour négocier un contrat à la hausse pour 2020!