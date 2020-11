Le mystère Vichot

Je dois dire que celle-là me fait un peu de peine.

À 32 ans, Arthur Vichot annonce sa retraite sportive.

32 ans. Comme Bernard Hinault.

Non reconduit par son équipe B&B Hôtels – Vital Concept pour la saison prochaine, Arthur Vichot a décidé de dire « stop ».

Depuis juste après le GP de Québec 2018, Vichot est atteint d’un mal mystérieux, une grande fatigue chronique qui l’empêche d’exercer son métier de coureur professionnel normalement.

Un vrai mystère que ce mal qui le diminue considérablement.

Pour le moment, aucune explication médicale très nette.

Pour certains, il s’agirait d’un syndrome aigu de sur-entrainement. En d’autres termes, Vichot aurait surmener son organisme pendant trop longtemps, et serait tombé dans un sur-entrainement très grave.

Je vais vous dire franchement, je n’y crois pas trop. Car après un bon repos, et au sein d’un organisme quand même rompu à l’activité physique intense, ca devrait repartir.

Pour Vichot, ca ne repart pas. D’autres tests étaient prévus, mais ils ont été ralentis par la Covid-19.

Syndrome Greg Lemond au niveau des mitochondries?

Virus non encore identifié ?

Quoi d’autre? Il doit y avoir une explication médicale quelque part.

Chose certaine, ca doit être difficile à vivre.

Vichot était un magnifique coureur, perclus de classe sur son vélo. Une belle musculature, costaud le mec. Je l’ai vu courir et l’ai côtoyé brièvement lors des GP de Québec et Montréal, des années durant. Un mec bien, avenant, courtois, sympathique.

Double champion de France sur route (2013 et 2016). Des étapes sur le Dauphiné et Paris-Nice. 3e de Paris-Nice en 2014. Sept participations au Tour de France. Un équipier respecté. Excellent sur les courses d’un jour. Les GP de Québec et Montréal lui réussissaient bien. 2e du GP de Québec en 2013.

Triste fin de carrière.

On reconnait toutefois les personnes de classe par la façon dont elles quittent. Vichot est de celles-là:

« Après 11 années passées dans le peloton professionnel, il est enfin temps pour moi de tourner la page. C’est l’esprit léger que je choisis de ranger mon vélo ; avec des souvenirs, des rencontres et des émotions exceptionnels qui resteront pour toujours ! Je me sens privilégié, et remercie infiniment le cyclisme, le sport en général ainsi que toutes les personnes bienveillantes et positives qui m’ont permis de devenir l’athlète et l’homme que je suis. Désormais, une « nouvelle vie » m’attend ; avec d’autres projets et d’autres objectifs… Bonne continuation à mes futurs-ex compères » Arthur vichot

Salut champion!

