Le journal du Tour, J+3

1 – Vortex Generator. Celle-là, je vous avoue franchement ne rien avoir vu venir… Trente ans de suivi passionné de cyclisme, mais non rien, je n’avais jamais entendu parler de cette possibilité: intégrer à même le tissu d’un skin-suit des éléments texturés, ceci afin d’améliorer la pénétration dans l’air. Cette avancée a été réalisée par l‘équipementier Castelli, pour le compte de l‘équipe Sky.

Et ça a l’air de fonctionner: ils étaient quatre Sky dans les huit premiers samedi dernier!

Selon Frédéric Grappe, le gain sur le chrono de samedi dernier grâce à cette technologie aurait pu procurer un avantage de 18 à 25 secondes pour les coureurs. Remarquable!

On savait déjà que des effets de relief “balles de golf” amélioraient la pénétration dans l’air, la société de roues ZIPP utilisant cette technologie depuis plusieurs années déjà. De là à l’intégrer aux vêtements, et avec un tel gain…

Le débat se porte maintenant sur l’interprétation du règlement UCI. Selon Grappe, c’est clair, c’est interdit car on ne peut apporter des ajouts au coureur pour modifier la pénétration dans l’air (les carénages sont par exemple interdits). Pour l‘équipe Sky, ces inserts sont une partie intégrante du skin-suit, donc nullement un ajout. Pour le moment, les commissaires ont l’air dépassé, et ont donc autorisé le vêtement en attendant d’autres avis. Gageons cependant que l’affaire sera étudiée et le règlement clarifié au cours des prochaines semaines.

2 – Froome. Pour ceux qui doutaient de sa condition, ben vous voilà rassuré: il a déjà mis une belle petite valise à tous ses adversaires samedi dernier lors du chrono! Porte, Quintana, Pinot, Bardet, Aru, Contador, sont déjà à plus de 30 secondes, pour certains 40 secondes! Chaves est à plus d’une minute… Pas de doute pour moi, Froome arrive au bon moment en grande condition… ça aussi, c’est le secret Sky. Les trois dernières semaines loin de l’attention semblent avoir été très profitables!

3 – Vent. Sprint débridé et anarchique hier, ou finalement Kittel, pourtant distancé aux 400m, revient en sur-puissance pour s’imposer. Ca s’explique comment? Pas compliqué: vent de face. Aux 300m, Sagan n’a pas voulu y aller, s’estimant trop loin, ce fut alors le temps mort l’espace d’une ou deux secondes, et ce sont les sprinters de derrière qui reviennent. Très belle maitrise de Kittel, il fallait avoir des nerfs d’acier sur ce sprint-là!

4 – Sprinters français. Attention à Bouhanni et Demare dans les prochains jours, les deux semblent être bien et très motivés à en décrocher une. Quant on connait la rivalité existant entre les deux hommes, étincelles en vue selon moi, surtout pour la première victoire d‘étape française sur ce Tour de France.

5 – Valverde. Le champion espagnol a chuté samedi lors du chrono, et a été contraint à l’abandon avec une fracture de la rotule. Voilà une importante carte de l‘équipe Movistar qui est jouée, dommage car Valverde était le style de coureur imprévisible qu’il faut pour déstabiliser l‘équipe Sky. Apparemment, c’est la saison 2017 de l’Espagnol qui serait foutue, on le reverra en 2018. Vraiment dommage, car ce coureur pimente les courses.

6 – La plaque. Beau reportage photo des vélos de chrono utilisés samedi: certains étaient équipés d’un grand plateau de… 58 dents à l’avant, ouf!

7 – Fabio Aru. Le coureur sarde serait actuellement sur le marché des transferts, même si son équipe actuelle, Astana, a confirmé vouloir prolonger son contrat. Gageons que si Fuglsang réalise un bon Tour de France, Aru pourrait vouloir changer d’air!