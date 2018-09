Le flop des Movistar

C’est un fidèle lecteur et un excellent contributeur occasionnel: Marc Kluszczynski m’a fait parvenir ce petit texte teinté d’humour sur la performance actuelle des Movistar sur la Vuelta, surtout celle de l’inusable, de l’inoxydable Alessandro Valverde. Bonne lecture!

Si le trio des Movistar bedonnants a fait un flop lors du TdF, il pourrait en être différent sur la Vuelta qui se déroule actuellement. Mais Mikel Landa n’y participait pas, accidenté sur la Clasica San Sebastian. Dans Sport et Vie n° 168, on s’étonnait de la présence d’une bedaine (en février) chez les Nairo Quintana, Alejandro Valverde et Mikel Landa. Nouvelle stratégie diététique ? Laisser aller ? Ou nouveau produit dopant ayant comme effet indésirable la formation d’un amas abdominal graisseux ? Cette dernière hypothèse était séduisante ; mais vu les résultats du TdF, où l’équipe qui paraissait la plus forte avec trois leaders interchangeables a fait un flop (7,10 et 14èmeplace pour Landa, Quintana et Valverde), on plaide pour la 2èmehypothèse.

Mais sur la Vuelta, Alejandro Valverde est reparti ventre à terre ! A 38 ans, il a commencé son numéro sur cette Vuelta (mais il explique qu’il y a toujours brillé). Impliqué dans l’affaire Puerto en 2006 et suspendu deux ans en 2010, il affirme pourtant sur CyclingNews que « tout est dans la tête ». Le 26 août il gagne la 2èmeétape Marbella- Caminito del Rey dont l’arrivée est jugée après un sprint en côte, sa spécialité. Mais il explique qu’il n’avait pas de bonnes sensations. Puis rebelote lors de 8èmeétape, qu’il gagne aussi au sprint devant Peter Sagan, dont la bouille bien ronde, indigne d’un cycliste fait penser à celle de Yaroslav Popovych, domestique de Lance Armstrong. Valverde expliquera qu’il ne cherchait pas la victoire lors de cette 8èmeétape.

On finirait bien par l’excuser, 15 ans après sa 1èrevictoire au général dans son tour national. Alors que Dan Martin, qui avoue ne pas avoir récupéré du TdF (il abandonnera après la 8èmeétape) et que Vincenzo Nibali, qui manque d’entraînement suite à sa fracture cervicale survenue par la faute d’un spectateur dans la montée de l’Alpe d’Huez, traînent dans les profondeurs du classement, Valverde et Quintana se rapprochaient au CG à 1 et 14 s de Simon Yates, qui ne sait que faire de son maillot amarillo endossé trop tôt. Il doit se souvenir de son explosion dans le Colle del Finestre au Giro en fin de 2èmesemaine.

Si Yates ne passe pas le cap de la 3èmesemaine et si Quintana apparaît bridé comme en France (mais l’Espagne pourrait le débrider) Valverde gagnera sa 2èmeVuelta à 38 ans (mais il explique que Quintana est seul leader dans l’équipe). Encore un peu, et il nous mettrait dans sa poche !