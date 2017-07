Le cyclisme comme j’aime!

Encore une superbe étape hier vers Romans-sur-Isère, une étape où la tactique a été cruciale en raison d’un vent violent, surtout dans le final.

On savait avant le départ que la Sunweb avait trois intérêts dans cette étape: renforcer le maillot de meilleur grimpeur pour Warren Barguil, se rapprocher du maillot vert de Marcel Kittel pour Michael Matthews et, bien sûr, la victoire d‘étape.

Ben ça n’a pas loupé et les Sunweb ont superbement manoeuvré!

Exit le maillot vert et la plupart des sprinters dès les premiers kilomètres, avec Barguil qui passe en tête au sommet du col du Rouvey au km 65 au sein d’un premier peloton déjà réduit.

Les Sunweb ont ensuite roulé pour prévenir un regroupement général, c‘était beau à voir.

Matthews empochait du coup le sprint intermédiaire situé à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée.

Dans le final, les Sky ont joué la bordure, les Sunweb ont terminé le travail avec la victoire au sprint de Matthews. Romain Bardet aura eu chaud, ré-intégrant in-extremis le premier peloton grâce aux efforts et à la vigilance d’Olivier Naesen le champion de Belgique. Bardet peut lui dire merci, Naesen lui a peut-être sauvé une place sur le podium du Tour…

Parmi les piégés derrière, Contador, Martin, Meintjens. Contador n’est plus parmi le top-10 du Tour aujourd’hui, une situation peut-être bénie pour l’Espagnol qui aura ainsi davantage de liberté pour attaquer durant les deux grandes étapes alpestres.

Bref, une étape tactique comme je les aime, où les coureurs ont su faire d’une étape de transition une classique d’avril, en jouant les bordures. Molto bene!

Hors ligne, le sprint de Matthews?

John Degenkolb s’est plaint à l’arrivée hier d’avoir été gêné par Michael Matthews dans le sprint final à quelques mètres de la ligne.

Je suis plutôt d’accord: il est clair que Matthews sent un coureur sur sa droite et décide d’aller au plus près de la balustrade, en prenant bien soin cependant de ne pas complètement fermer la porte afin d‘éviter le déclassement. La tactique est classique, et je crois que Matthews a eu beaucoup de chance de bénéficier ainsi de la clémence des commissaires… un traitement que Peter Sagan n’a pas eu bien évidemment!

Et de toute façon, le plus rapide dans les derniers 100m hier, c‘était… Edvald Boasson Hagen!

Matthews peut-il gagner le maillot vert?

29 points seulement séparent désormais Marcel Kittel de Michael Matthews. Considérant qu’une victoire d‘étape en rapporte 30, et qu’il reste deux étapes où les sprinters pourront en découdre (vendredi vers Salon-de-Provence et dimanche sur les Champs Élysées), la course au maillot vert est passionnante comme l’est celle au maillot jaune.

L‘étape de vendredi sera capitale, et un bis repetitas de celle d’hier. La Sunweb voudra certainement de nouveau faire péter les sprinters dès le départ, sur des routes accidentées, notamment dans les cols de Lebrault et de Sarraut tôt dans l‘étape. Il faudra ensuite rouler afin de prévenir un regroupement général, le col du Pointu à 50 bornes de l’arrivée offrant cependant une nouvelle occasion de lâcher les sprinters en fin d‘étape.

Dimanche sur les Champs, c’est avantage Kittel puisque la puissance brute parlera. Si Matthews et Kittel en gagnent chacun une, la différence se fera lors des sprints intermédiaires et sur les places de 2e ou 3e dimanche…

Les Alpes

On y est, les deux grandes étapes alpestres de ce Tour de France.

Je pense toutefois que le Tour se jouera jeudi, sur les pentes de l’Izoard, puisque l’arrivée se jugera en haut. Ce Tour de France se gagnera probablement par quelques secondes, je crois que les principaux favoris voudront se marquer aujourd’hui pour essayer de se départager dans l’Izoard jeudi.

Chose certaine, spectacle garanti notamment avec… Alberto Contador?