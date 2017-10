Lappartient changera-t-il les choses?

Le Français David Lappartient a donc remplacé le britannique Brian Cookson à la tête de l’UCI cet automne.

Vent de renouveau dans le cyclisme?

Lappartient vient en tout cas de dire qu’il n‘était pas en faveur des oreillettes dans le peloton. Jusque là, il n’est pas le seul… on les dénonce sur ce site depuis des années.

L’originalité, c’est l’angle d’attaque: les oreillettes pourraient permettre de fausser plus facilement les courses, car on ne peut exclure que certains gestionnaires de paris sportifs – notamment en ligne et très populaires en Europe – pourraient discuter avec des directeurs sportifs durant la course, et ces derniers communiquer les directives aux coureurs sur le vélo, en temps réel.

C’est effectivement possible… et un risque. Déjà qu’il est très probable que l’exclusion de Marco Pantani sur le Giro 1999 soit liée, via la mafia, aux paris sportifs…

Lappartient veut également réduire dès 2018 les risques associés au dopage mécanique, notamment en introduisant de nouvelles méthodes de détection, et en criminalisant la pratique. Bien!

Il s’attaque enfin à la cortisone, selon les règles avancées par le Mouvement pour un cyclisme crédible, ainsi qu’au Tramadol, cet antidouleur dérivé de l’opium et apparement d’une efficacité redoutable pour permettre à l’organisme d’oublier la fatigue. L‘équipe Sky en aurait abondamment fait usage au cours des années récentes, et le Canadien Michael Barry avait été parmi les premiers à dénoncer son usage dans le peloton. Ce Tramadol pourrait même être à l’origine des chutes plus fréquentes que jamais dans le peloton, ce médicament pouvant causer la somnolence.

Cela va évidemment dans la bonne direction.

Les autres dossiers chauds pour Lappartient sera sans aucun doute le développement du cyclisme féminin, la réforme tant attendue du cyclisme professionnel et le nécessaire partage des revenus, ainsi que le plafond salarial des équipes, de plus en plus discuté.

Les espoirs sont permis, mais le menu est copieux et je ne suis pas sûr qu’un homme seul… l’exemple Cookson est là pour nous le rappeler.