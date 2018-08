La Flamme Rouge: 15 ans aujourd’hui, mais…

C’est un peu ironique: alors que ce site souligne ses 15 ans (15 ans!) d’existence aujourd’hui même (le premier texte est ici), voilà que je traverse la pire “panne de jambes” (lisez panne d’inspiration) de toute cette aventure.

Zéro inspiration depuis un moment!

Voilà qui explique le peu de fois, depuis 2 mois, que ce site a été mis à jour.

Espérons que la Vuelta va pouvoir relancer tout ca… mais j’en doute.

Peut-être est-ce normal après 15 ans à avoir écrit en moyenne 5 jours sur 7? Beaucoup de sujets ont été traités sur ce site ces dernières 15 années, et je ne veux surtout pas radoter.

Peut-être aussi suis-je moins capable de m’enthousiasmer pour ce sport qui nous a bien mis à mal, nous les passionnés(ées), depuis 20 ans? Scandales de dopage, inaction des autorités, oreillettes, moteurs dans les vélos, réformes avortées, immobilisme voire bêtise crasse, le cyclisme a souvent été un vrai cirque – ou une vraie farce – ces dernières années et peut-être, ca me rattrape.

Certains coureurs m’enthousiasment encore: Julien Alaphilippe, Mathieu Van der Poel, même Dan Martin qui, au moins, a eu le courage d’essayer et de défier, sur le dernier Tour, la Sky.

Beaucoup de coureurs me dépriment, la Sky en premier lieu. Parce que je n’y croit pas une seconde…

Certaines courses m’enthousiasment encore: le Ronde, le Tour de Lombardie, les GP de Québec et Montréal, voire le Giro. Certainement plus le Tour!

Bref, c’est une période de léthargie. À tous les lecteurs de ce site, mes excuses pour ce passage à vide. Espérons que la relance ne saura pas trop tarder! Et surtout, merci de votre fidélité et de votre passion, jamais il y a 15 ans j’imaginais que ce site deviendrait ce qu’il est devenu: un espace de liberté ou on peut débattre du monde du cyclisme en tout respect des opinions d’autrui, dans un enrichissement mutuel. Et surtout, afin que nous soyons tous des observateurs éclairés de ce si beau sport.