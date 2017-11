La Flamme Rouge en mouvement

L’article d’hier sur la “reverse periodization” a suscité beaucoup d’intérêt, notamment en coulisse, et j’espère vous revenir bientôt avec plus d’information et d’avis sur cette méthode d’entrainement.

En attendant, je tenais à vous informer qu’une nouvelle page La Flamme Rouge est disponible sur Facebook. Le site est actuellement en restructuration, question de le moderniser et d’y apporter une plus grande valeur ajoutée. Les orientations générales font également l’objet de réflexion: devrais-je encore couvrir aussi intensément le cyclisme professionnel européen? Faire davantage de reportages sur mes expériences, jouer davantage vers l‘événementiel?

Je vous invite en tout cas à “aimer” la page Facebook de ce site. La nouvelle interface devrait permettre une présence accrue sur ce média social.

Et oui, la nouvelle interface devra avoir une fonctionnalité vous permettant de recevoir un avis par courriel chaque fois qu’un nouvel article sera disponible. Vous êtes nombreux à me le demander depuis des mois!