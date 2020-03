La flamme n’est pas éteinte…

Voilà plusieurs semaines que La Flamme Rouge s’est tue, et il est temps de donner quelques nouvelles de ce site puisque la saison cycliste professionnelle a repris.

La Flamme Rouge n’est pas éteinte, elle n’est pas non plus en quarantaine à cause du Covid-19! Elle reprendra bientôt du service, début avril je pense, la passion du cyclisme étant encore bien présente chez moi. Et j’ai de grands objectifs cyclistes pour cette saison 2020, certains d’entre vous savent lesquels. Je me préparerai très sérieusement et chercherai dans le cyclisme professionnel les sources de motivation et d’inspiration nécessaires à une fois de plus établir de nouvelles marques personnelles.

Simplement au cours des derniers mois, mon attention s’est tournée radicalement vers le… ski de fond, une passion grandissante chez moi. J’ai non seulement pratiqué intensivement le ski de fond à un niveau qui progresse depuis cinq ans, mais me suis également passionné par les épreuves internationales de ski de fond, surtout la Coupe du Monde. Ces athlètes sont incroyables!

L’hiver est donc passé très vite car je suis fondamentalement heureux sur mes skis, presqu’autant que sur mon Bottecchia. Mon petit groupe d’entrainement en ski n’est pas étranger non plus à ce bonheur, étant composé de grosses pointures du ski au Québec et en France qui tirent tout le monde vers le haut dans une atmosphère franchement très sympathique. Merci les gars! Les choses se passent…

J’ai également donné un petit coup de pouce à l’organisation de la Gatineau Loppet, l’épreuve canadienne du circuit de la WorldLoppet dont fait également partie la mythique Transjurassienne en France, définitivement sur mon radar pour 2021 ou 2022!

À très bientôt donc le plaisir de vous retrouver sur ce site… et n’oubliez pas, le plaisir croit avec l’usage!