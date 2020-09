Le maillot jaune est plié, Primoz Roglic gagnera le Tour dimanche prochain sur les Champs, l’affaire est entendue… sauf chute avec fractures ou commotion, ou une grosse malchance.

Comme prévu, l’étape d’hier vers La Roche-sur-Foron n’a à peu près rien donné au général, sauf de couler un peu plus Rigoberto Uran. C’est Landa qui en a profité. À part ça, rien à signaler, les cols n’étaient pas assez durs malgré un dénivelé total supérieur à 4 000m.

Les Ineos ont sauvé leur tour, Kwiatkowski remportant l’étape et Carapaz s’emparant du maillot à pois, dépossédant Pogacar.

La course au maillot de meilleur grimpeur est cependant loin d’être terminée, et ça restera le principal intérêt samedi dans le chrono de la Planche des Belles Filles avec 10 points à aller chercher pour le coureur qui sera le plus rapide dans l’ascension. Sur le papier, ils sont trois à pouvoir espérer s’imposer dans ce classement: Carapaz, Pogacar et… Roglic lui-même! Mais évidemment, le jeu se complique car si Roglic s’impose, il faudra que les deux autres ne marquent que peu de points.

Ne jouant pas le général, Carapaz aura le luxe de « roulotter » jusqu’au pied de la Planche pour garder des forces, pour ensuite y aller « full gaz ». Pogacar et Roglic devront se livrer à fond dès le départ.

Bref, ca sera intéressant jusqu’au bout.

Demain vers Champagnole, plusieurs équipes voudront sauver leur tour, la première heure risque d’être animée, puis les équipes de sprinters entreront en action car elles voudront que ca arrive au sprint bien entendu. Bora-Hansgrohe, SunWeb, Deceuninck devraient rouler dans la dernière heure de course pour tout ramener.

Le chrono samedi présentera deux intérêts: outre la course aux pois, il faudra surveiller les changements de vélo parmi les meilleurs du général. Ils partiront probablement sur un vélo de chrono, et pourraient changer au pied de la Planche des Belles Filles pour un vélo plus traditionnel. Toujours un moment délicat car mal fait, tu peux perdre un paquet de secondes.

Van Aert, surpuissant

Je sais pas si vous avez remarqué mais le troisième à franchir la ligne hier, c’était Wout Van Aert. Ouf! Le gus a déjà claqué deux étapes, il a bossé comme un dingue pour Roglic depuis trois semaines, et il termine 3e d’une étape de plus de 4 000m de dénivelé, excusez-un-peu.

Van Aert a fait des prochains Mondiaux en Italie un objectif. Pour moi, ca sera le client #1, surtout que le parcours est annoncé un peu moins difficile que celui originalement prévu en Suisse. S’il présente une équipe de Belgique à son service, avec notamment les Tiesj Benoot et Greg Van Avermaet, il sera l’archi-favori.

Les Mondiaux, c’est déjà le week-end prochain!

Romain Feillu

Le jeune retraité livre son opinion sans détour, sans langue de bois, sur les perfs des deux coureurs slovènes sur ce Tour de France. Éclairant, lui qui connait bien le milieu professionnel. Quand je vous dis qu’il faut simplement garder un petit doute sur ce qu’on voit cette année…

Le vélo de Pogacar

Je ne suis pas un fan de Colnago même si c’est un fabriquant de cadres typiquement italien, mais le montage me plait beaucoup.