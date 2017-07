Kittel, c’est fou!

C’est rudement pratique pour moi: deux jours sans écrire sur La Flamme Rouge, et Marcel Kittel qui me facilite grandement la vie puisque l’histoire s’est répétée sur les deux dernières étapes!

Surpuissant Kittel!

Pas grand chose à dire, sinon que Kittel m’impressionne vraiment: je n’ai jamais vu ça! Lancer son sprint de si loin, vers la 10e place aux 300m de l’arrivée, et remonter tout le monde solo, à l‘écart, dans le vent. C’est fou!

Déjà cinq victoires d‘étape pour l’Allemand, peut-il par ailleurs égalé le record de victoires d‘étape sur un Tour de France – huit – que détiennent trois coureurs, soit Merckx (Tour 1970 et 1974), Freddy Maertens (1976) et Charles Pelissier (1930)?

Ca sera difficile: l‘étape des Champs Élysées pourra avec un certain degré de certitude lui apporter sa 6e victoire. Les deux autres auraient à venir de la 19e étape, vers Salon-de-Provence le vendredi 21 juillet prochain, mais son équipe aura fort à faire pour garder le paquet ensemble à l’approche de l’arrivée. Une autre possibilité est l‘étape se terminant à Romans-sur-Isère, mais le début de l‘étape est favorable aux puncheurs. Les deux étapes du week-end, vers Rodez et Le Puy en Velay, me paraissent également promises à des puncheurs-baroudeurs.

Peu importe, Kittel gagne avec une telle aisance qu’il humilie en quelque sorte les autres sprinters: Boasson Hagen, Bouhanni, Greipel, Matthews, Colbrelli, Kristoff, Degenkolb… y’a pourtant du beau monde pour les 300 derniers mètres!

Bodnar, le numéro

Six fois champion de Pologne du contre-la-montre, Maciej Bodnar a fait un numéro rudement impressionnant hier dans le final de l‘étape, résistant solo à la meute lancée derrière jusqu’aux 500m après pourtant 200 bornes d‘échappée. Époustouflant comme puissance de train! J‘étais debout devant ma télé espérant que Bodnar pourrait rallier l’arrivée, c’est toujours crève-coeur de voir un coureur repris si prêt de la ligne. Maudites oreillettes…

Contador la poisse

L’autre fait du jour hier, ce sont les deux chutes de Contador durant l‘étape. Quelle malchance sur les récents Tours de France pour le champion espagnol… c’est désolant. Espérons qu’Alberto pourra se refaire une santé peut-être pas pour les Pyrénées, mais plutôt les Alpes la semaine prochaine. Ne vous surprenez pas d’ailleurs de le voir décrocher rapidement au cours des deux prochaines étapes, question de ne plus constituer de menace pour le général: cela lui donnera plus facilement un bon de sortie dans les Alpes…

Aujourd’hui, Peyragudes

215 bornes tout de même, une arrivée en altitude, le Port de Bales dans le final, c’est long, c’est difficile sur les 100 derniers kilomètres. Ca sera intéressant avec le contraste de l‘étape de demain, de seulement 100kms. On verra laquelle des deux créera le plus de mouvements, de surprises…