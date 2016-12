Joyeux Noel!

À l’approche de Noël, et en ces temps où le fat bike devient de plus en plus populaire, du moins au Québec, je souhaite à tous les lecteurs de La Flamme Rouge, ainsi qu‘à leurs proches, un très joyeux Noël!

La Flamme Rouge sera mise à jour la semaine prochaine, mais peut-être pas de façon régulière, question de me ressourcer un peu. J’en ai bien besoin, et les explications suivront avec la nouvelle année.

2017 sera assurément une année charnière pour ce site!