Il faut s’inscrire à la Gatineau Loppet!

La Gatineau Loppet, c’est le plus grand événement de ski de fond au Canada. L‘événement aura lieu les 17, 18 et 19 février prochain.

Cette course fait partie de la WorldLoppet, une série internationale de courses de ski de fond dont fait également partie la Transjurassienne par exemple.

Le lien avec le cyclisme? Simplement que le ski de fond est, pour ceux qui vivent comme les Québécois avec l’hiver six mois par an, un excellent complément au cyclisme pour maintenir la forme, et faire travailler d’autres parties du corps. De plus, en continuant d’aller jouer dehors, le ski de fond est excellent pour la santé mentale (ce que le home-trainer dans son sous-sol n’est pas…)!!!

Créée en 1977, la survie de la Gatineau Loppet est aujourd’hui en péril, et c’est inquiétant. Le froid mordant durant les dernières éditions n’a pas aidé à attirer les participants. La baisse du nombre de participants depuis plusieurs années est d’ailleurs une situation paradoxale puisque le ski de fond n’a jamais été aussi populaire, merci notamment aux exploits d’Alex Harvey et de l‘équipe canadienne en Coupe du Monde.

Plus que jamais en 2017, il est donc capital de soutenir l‘événement, et de s’inscrire. C’est presque une responsabilité pour tous les amateurs de ski de fond de la région de l’Outaouais, et du Québec tout entier.

Cette année, l’offre de courses a continué de se diversifier, et on trouve au programme de l‘événement des courses de ski de fond bien sûr (classique et style libre bien sûr), des courses de raquettes, des courses pour les enfants et, bien sûr, des courses de… fat bike! Les conditions de neige sont excellentes dans le magnifique Parc de la Gatineau cette saison, gage d’une édition 2017 réussie de la Loppet.

Il n’y a donc pas juste les fondeurs qui peuvent (doivent) s’inscrire, il y a aussi tous les amateurs de fat bike du secteur.

Je serai (à ski) de l‘édition 2017… après tout, j’ai un titre à y défendre! Je vous invite à y participer vous aussi, et je termine en mentionnant que j’ai rédigé ce texte de ma seule initiative, personne de l’organisation de la Gatineau Loppet ne m’en ayant fait la demande. J’y crois, tout simplement!