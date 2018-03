GP E3, Gent-Wevelgem

On y est les amis(es), le plus beau mois dans le cyclisme début aujourd’hui avec les deux premières grandes classiques flandriennes, le Grand Prix E3 puis, dimanche, Gent-Wevelgem. Yes!

Le Grand Prix E3, c’est en sorte un petit Tour des Flandres: 206 kilomètres tout de même, 15 monts, un départ et une arrivée au centre d’Harelbeke. Dur.

Parmi les monts à affronter, le Taaienberg (Mont Tom Boonen, pour les initiés, puisque Tomeke affectionnait particulièrement cette ascension), l’Eikenberg, le Paterberg et le Vieux Quaremont, si vous voyez ce que je veux dire…

Ce sera nuageux et frais demain dans les Flandres, pas de quoi durcir outre mesure la course qui demeure difficile, c’est évident.

Parmi les favoris, Greg Van Avermaet bien sûr, le vainqueur sortant, mais aussi Tiesj Benoot bien sûr (récent vainqueur de la Strade Bianche), Olivier Naesen, Peter Sagan, Sep VanMarcke, Michael Matthews, Michael Valgren, Arnaud Demare, Zdenek Stybar et Niki Terpstra.

Faudra voir pour Philippe Gilbert, qui n’a pas encore donné de garantie sur sa condition. Wait and see dans son cas.

Gent-Wevelgem

Tout ce beau monde se redonne rendez-vous dimanche pour la 80e édition de Gent-Wevelgem, une autre grande classique du début de saison. Dur aussi!

Qui dit Gent-Wevelgem dit le Mont Kemmel, même si la course se joue rarement à cet endroit. 251 kilomètres à parcourir tout de même, et pas moins de 11 ascensions à se taper. Malgré cela, il n’est pas rare de voir la course se terminer au sprint, et je pense que c’est un scénario dans les cartons pour ce dimanche compte tenu de la météo annoncée, pluie et fraicheur.

Les favoris sont essentiellement les mêmes que sur le GP E3, avec peut-être une meilleure chance pour certains sprinters capables de passer quelques bosses, comme Arnaud Demare et Michael Matthews. Greg Van Avermaet et Peter Sagan restent tout de même les hommes à battre.

Si Peter Sagan réussissait à gagner dimanche, il rejoindrait dans l’histoire les Belges Robert Van Eenaeme, Rik Van Looy, Eddy Merckx et Tom Boonen ainsi que l’Italien Mario Cipollini comme recordman de victoires, avec trois. Pas négligeable!

Suivre ces courses en direct

L‘Équipe télé, Cyclingfans, SteepHill, voire l’application FilmOn restent pour moi les meilleures options depuis le Québec.