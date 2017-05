Giro: on commence à voir clair!

Avec l’arrivée au Blockhaus hier, on commence à mieux connaître ceux qui peuvent espérer jouer les premiers rôles sur ce Giro. Personne n’a encore gagné l‘épreuve, mais plusieurs l’ont déjà perdu.

En premier lieu les Tejay Van Garderen, Adam Yates (encore malchanceux hier, retardé derrière une chute au mauvais moment) et surtout les deux Sky, Geraint Thomas et Mikel Landa.

D’autres auront fort à faire en dernière semaine pour revenir sur l’avant de la course: je pense à Steven Kruijswijk, Bob Jungels décevant hier, à Davide Formolo ou encore à Ilnur Zakarin.

Les bonnes surprises: Andrey Amador surpuissant sur le Blockhaus hier au service de son leader Quintana, Domenico Pozzovivo, Bauke Mollema et surtout, surtout, Tom Dumoulin. Ce dernier a parfaitement maitrisé la dernière ascension hier, montant à son rythme, au train, et reprenant dans le final Vicenzo Nibali mais aussi Thibault Pinot. Vraiment très impressionnant Dumoulin!

Les hommes forts de ce Giro: Nairo Quintana bien sûr, qui semblait se balader hier sur le Blockhaus, mais aussi un excellent Thibault Pinot qui sait changer de rythme sans prévenir. Beau coureur, bel attaquant, j’ai beaucoup aimé voir Pinot à l’oeuvre hier.

Enfin, Nibali demeure selon moi un protagoniste, car on sait que le coureur est capable d‘être très bien en dernière semaine. Il a limité les dégâts hier, et sa condition est probablement sur une pente ascendante. Il a du métier, sait que les étapes les plus difficiles sont encore devant lui, notamment sur le Stelvio, et il saisira, j’en suis sûr, l’occasion lorsqu’elle se présentera.

Aujourd’hui c’est le deuxième jour de repos de ce Giro, on reprend donc demain avec le premier chrono, assez long puisque de 40 bornes. Dumoulin a un sacré bon coup à jouer pour s’installer en rose quelques jours, et Thibault Pinot devra faire jeu égal avec Nairo Quintana pour préserver ses chances. Enfin, Nibali a une belle occasion de refaire quelques secondes de sa minute perdue hier. Ca sera une fois de plus intéressant, et j’aime bien un premier chrono après quelques arrivées en altitude, ça donne du suspense à la course je trouve!

Carton rouge

Aux motos, encore une fois, cause de la chute au pied du Blockhaus qui a condamné à la fois Geraint Thomas et Adam Yates. Il faut vraiment que les instances du cyclisme se penchent sur ce fléau durant les courses, que ce soit en raison des accidents ou lorsque les motos faussent la course en offrant des abris aux coureurs.

Les watts

Intéressante analyse des watts développés par quelques coureurs sur l’Etna l’autre jour, incluant Mike Woods. Ca envoie du lourd, pas de doute!