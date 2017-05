Giro 2017: 5 étapes clés, 5 favoris, 5 outsiders…

La 100e édition du Tour d’Italie débute aujourd’hui vendredi, c’est assez inhabituel.

Au menu des coureurs, 21 étapes entre Alghero et Milan, le 28 mai prochain.

C’est pas compliqué, ce qu’il faut retenir de ce Giro se compte par 5: 5 étapes clés, 5 favoris, et 5 outsiders.

L‘étape reine est sans contredit la 16e étape, en début de troisième semaine donc, entre Rovetta et Bormio. Au menu, 222 kms très difficiles, de par le Mortirolo (côté le plus facile cependant), le Stelvio et l’UmbrailPass. Quiconque connait le coin mesurera la difficulté de cette étape qui fera des dégâts.

Les 4 autres étapes à surveiller sont évidemment les deux chronos, le premier sur la 10e étape, et long de 39 kms, l’autre lors de la dernière étape à Milan, sur 28 bornes. Un chrono le dernier jour d’un grand tour est toujours excitant, on se prend à rêver d’un suspense digne du chrono Versailles-Paris sur le Tour 1989…

La 9e étape et son arrivée au sommet du difficile Blockhaus sera également très intéressante, forçant les favoris à se démarquer sans réserve.

L’autre sera l‘étape des Dolomites (18e étape) par delà les Pordoi, Valparola, Gardena Pinei puis arrivée en altitude à St-Ulrich. Cette étape est courte (137 kms), propice donc à des coureurs qui attaquent de loin. Sur des organismes fatigués, ça peut être intéressant et ça inspirerait certainement Alberto Contador, malheureusement pas au départ du Giro.

5 favoris

Les cinq grands favoris sont incontestablement Vicenzo Nibali, Nairo Quintana, Thibault Pinot, Mikel Landa et Geraint Thomas.

Pour Nibali, nous n’avons que très peu de repères cette saison quant à sa condition. Jouant probablement la carte de la fraicheur physique, je pense que c’est surtout en troisième semaine qu’il sera costaud. L‘étape du Blockhaus sera donc pour lui un premier vrai test, et il devra alors s’assurer de ne pas y perdre son Giro.

Quintana a offert davantage de garantie cette saison, s’imposant par exemple la semaine dernière lors de la 2e étape du Tour des Asturies. L‘étape de Bormio sera sa grande étape!

Thibault Pinot se lance plein d’ambitions sur ce Giro, et il a beaucoup progressé ces deux dernières années. À maturité, il aura toutefois fort à faire pour faire jeu égal avec Quintana en haute montagne.

Les deux Sky Landa et Thomas sont plus imprévisibles. En grande forme, ils sont capables de tout, mais ils sont aussi capables du pire! Et il faudra s’entendre dans l‘équipe, ce qui ne sera pas évident si les deux sont en grande forme. Avantage Thomas qui est un anglais au sein d’une équipe anglaise?

5 outsiders

Je vois clairement 5 outsiders à ce Giro: Tejay Van Garderen, Adam Yates, Steven Kruijswijk (quel nom difficile à écrire!!!), Tom Dumoulin et Bauke Mollema.

Aucun de ces coureurs n’a remporté jusqu‘à présent de grands tours. Certains sont passés près de, comme Van Garderen, Dumoulin ou Kruijswijk. Je pense personnellement que Yates pourrait créer une grosse surprise sur ce Giro, et terminer sur le podium.

2 Canadiens

Deux coureurs canadiens sont au départ de cette 100e édition du Giro, deux coureurs avec des profils et des qualités très différentes: le vétéran Sein Tuft chez Orica, et le grimpeur Mike Woods chez Cannondale-Drapac.

Woods a évidemment les meilleures chances d’un bon classement général, et un top-10 serait pour lui génial. Les étapes de montagne devrait lui convenir, surtout lorsqu’elles sont plus courtes. Pourquoi ne pas viser une victoire d‘étape dans les Dolomites?

À la télé

Difficile cette année de suivre le Giro à la télé depuis le Canada. Fred, un fidèle lecteur que je remercie au passage, me dit cependant qu’on peut s’abonner à la RAI (poste 247 chez Vidéotron, pas en HD cependant) et que cette chaine devrait diffuser des images de la course. Elle diffusait, hier en tout cas, des images de la présentation de la course.

Sinon, on pourra suivre la course en stream sur Internet, via des app comme FilmOn ou des sites comme Cyclingfans.com ou encore SteepHill.tv.