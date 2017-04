Gilbert, façon Merckx!

50 bornes solo pour Philippe Gilbert hier sur le Ronde. Qu’y a-t-il à ajouter?

Une chose peut-être: la chute de Peter Sagan, qui a entrainé avec lui Greg Van Avermaet et Olivier Naesen au kilomètre 17, alors que Gilbert naviguait devant avec une petite minute d’avance, a assurément changé le cours de ce Tour des Flandres. Sagan produisait alors son effort pour tenter de rentrer sur Gilbert.

Je pense que le trio aurait en effet pu rentrer sur Gilbert. Après tout, Van Avermaet s’est retrouvé dans le final avec seulement 30 secondes de retard sur le champion belge, et avec un Terpstra sur le porte-bagage. Avec Sagan et Naesen, l’entente aurait été meilleure… et ils auraient possiblement revu Gilbert.

C‘était hier le jour de Gilbert et la chance lui a aussi souri! Un champion belge qui s’impose sur le Tour des Flandres, quoi de mieux pour la Grand Messe du cyclisme?

Des Canadiens se distinguent

Deux coureurs canadiens de la région d’Ottawa-Gatineau se sont distingués ce week-end et il convient de le noter.

Carol-Ann Canuel, de Gatineau (par adoption car elle est originaire d’Amos) a d’abord remporté le Tour du Limbourg samedi, une épreuve aux Pays-Bas bien connue. Toute une victoire! Le vidéo de la course est ici.

Mike Woods d’Ottawa a quant à lui terminé 2e du GP Miguel Indurain derrière un certain Simon Yates, et dans le même temps qu’un certain Sergio Henao. Toute une perf! Cette course de 186 kms est difficile, et le froid ainsi que la pluie ont encore durci l‘épreuve hier. Le vidéo de la course est ici.