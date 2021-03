Gand-Wevelgem: les sprinters se font la belle

C’est le vent qui, hier, a joué les trouble-fêtes sur Gand-Wevelgem. Le vent et la Covid-19 puisque pas moins de deux équipes se voyaient refuser le départ en raison d’une éclosion en leur sein, soit Trek-Segafredo et Bora-Hansgrohe.

Rapidement, il y a eu des coureurs partout, bordures obligent. Tellement que par moment, c’était difficile de suivre l’évolution de la course et de savoir de quel groupe il s’agissait à la caméra.

C’est devenu très clair dans le final, après la 2e ascension du Mont Kemmel: 9 coureurs devant, après un forcing de Wout Van Aert épaulé par Matteo Trentin. Et du lot, pas moins de 7 sprinters! Bennett, Matthews, Trentin, Van Aert, Colbrelli, Nizzolo, Van Poppel, du beau monde avec de jolies pointes de vitesse, et épaulés par Kung et Van Hooydonck.

Pour la petite histoire, Nathan Van Hooydonck est le neveu d’Edwig, et Danny Van Poppel le fils de Jean-Paul (pour ceux qui connaissent l’histoire du cyclisme).

L’effort fourni dans le Kemmel a peu après condamné Bennett et Van Poppel, trop juste pour soutenir l’allure.

Ils étaient alors 7 devant, dont deux Jumbo-Visma, Van Hooydonck et Van Aert. C’est toujours intéressant ces situations où une équipe est en surnombre dans le final, tu te demandes comment ils vont la jouer!

Contrairement à AG2R-La Mondiale deux jours avant, les Jumbo-Visma n’ont pas manqué leur coup. Van Hooydonck a d’abord fait un pétard mouillé, question de voir qui avait les jambes. Il a ensuite longuement amené à bonne vitesse dans les derniers hectomètres, question de limiter les envies de décamper des autres, et Van Aert a terminé le travail, imposant sa fraicheur physique et sa puissance après une course de 247 kms, quand même.

Nizzolo et Trentin complètent le podium. Je pensais Matthews comme le plus dangereux pour Van Aert, mais il n’en fut rien, étant victime de crampes dans les derniers kms. 247 kms quand même, c’est une longue classique.

Mention encore très bien au français Anthony Turgis qui sort en contre dans les derniers kilomètres et qui résiste au retour de son groupe pour terminer 9e à moins d’une minute du vainqueur. À force d’essayer, il faudra que ça rigole un jour et Turgis passe manifestement un pallier en ce moment.

Le premier Deceuninck est seulement 14e, la faute très certainement à Bennett qui était devant avec le groupe de tête avant de s’éteindre, complètement cuit par le rythme soutenu dans le Kemmel, et aux prises avec des ennuis gastriques, apparemment.

Le Canadien Ben Perry termine 87e sur 90 coureurs classés, à plus de 11min de Van Aert. Il est allé au bout. Hugo Houle, malade plus tôt dans la semaine, a dû abandonner, question de se refaire la cerise avant la suite prévue ce mercredi sur À travers la Flandre.

Soulignons en terminant que l’équipe Jumbo-Visma réalise un doublé hier sur Gand-Wevelgem puisque c’est Marianne Vos qui l’emporte au sprint chez les femmes, elle-aussi faisant partie de la formation néerlandaise.

Le Ronde dimanche prochain!

On est dans le dernier droit avant la Grand Messe du cyclisme belge, le Tour des Flandres, prévue dimanche prochain. Avec sa victoire sur Gand-Wevelgem, Wout Van Aert s’inscrit comme un des grands favoris de l’épreuve, quelques mois après sa 2e place derrière un certain Mathieu Van Der Poel. Wout est belge!

Les deux éternels rivaux se retrouveront donc dimanche prochain pour un joli feu d’artifice, arbitré par quelques autres outsiders de premier ordre comme Alaphilippe, Andersen, et plusieurs autres.

Partager