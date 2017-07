Froome, le doute!!!

Quelle étape encore hier mes amis(es), c’est un Tour de France très intéressant qui se déroule sous nos yeux.

La victoire d‘étape hier à Peyragudes est allée à Romain Bardet, une très belle victoire française la veille du 14 juillet… très bien. Bardet était très déçu dimanche dernier d’avoir loupé la gagne dans le fief des AG2R – La Mondiale, il s’est bien repris hier contrôlant puis contrant Fabio Aru juste au bon moment.

Par moment justement, les derniers 500m de cette étape m’ont fait penser au… mur de Huy!

L’information du jour est toutefois ailleurs selon moi: Froome n’a pas pu suivre dans le final, concédant de précieuses secondes et perdant du même fait son maillot jaune, qui est allé à Fabio Aru pour une poignée de secondes.

Ce n’est évidemment rien à l‘égard de la route qui reste à parcourir d’ici Paris, mais c’est très important psychologiquement.

D’une part, Froome doit douter un peu de lui, la confiance en soi est ébranlée. Ses équipiers aussi auront des doutes.

Surtout, ses adversaires directs – Aru, Bardet, Uran en premier lieu – ont compris hier que Froome est prenable et qu’il peut céder. Gageons qu‘à partir de maintenant, tous les adversaires de Froome voudront observer les moindres signes de faiblesse, ceci afin de le mettre KO dès que possible. Bardet et Aru en particulier ont compris hier qu’ils peuvent battre Chris Froome et ça, c’est très important pour la suite du Tour.

L‘étape a enfin confirmé l’effondrement de Quintana et Contador. Je me répète, je comprends dans le cas Quintana en raison de son Giro il y a quelques semaines. Mais pour Contador? Que se passe-t-il? Seule stratégie viable à mon sens pour le champion espagnol, ne plus penser au général, prendre quelques étapes de récupération quitte à finir loin et viser une ou deux étapes dans les Alpes la semaine prochaine, une victoire d‘étape pouvant sauver son Tour.

L’autre qui pour l’instant se fait oublier, c’est Thibault Pinot. Il prépare une étape, c’est clair! Pourquoi pas aujourd’hui, jour du 14 juillet, où tous les coureurs français voudront se mettre en évidence!