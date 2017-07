Froome: il a la pression!

Le bilan des deux grandes étapes alpestres est simple:

la plupart des coureurs du top-10 se sont contentés de suivre, hormis Contador, Martin, Bardet et Barguil. Dommage car ce n’est pas ainsi qu’on gagne une course! Aru était trop juste, embêté par un début de bronchite (ha! la bronchite chez les coureurs italiens, déjà Marco Pantani…), Uran s’est contenté de suivre (dommage…) tout comme Meintjes et Yates, et enfin Landa bossait essentiellement pour Froome.

le grand perdant de cette traversée des Alpes est sans conteste Aru, suivi de Quintana qui a lâché prise.

le grand gagnant de cette traversée des Alpes est… une équipe, Sunweb. Une victoire d‘étape hier avec Barguil au sommet de l’Izoard, sa 2e du Tour, le maillot à pois acquis sur les épaules du Breton, et le maillot vert qui abouti avec Michael Matthews suite à l’abandon sur chute de Marcel Kittel. Le carton plein pour la Sunweb qui ramènera deux maillots distinctifs à Paris, et au minimum quatre victoires d‘étape!

Le Tour se jouera donc samedi dans les rues de Marseille, 29 secondes séparant les trois premiers, soit Froome, Bardet et Uran.

Dans l’exercice, Froome part favori sur le papier, et Bardet peut être inquiet de perdre sa 2e place aux mains de Rigoberto Uran, solide rouleur et dont on ignore les réserves actuelles. En fin de Tour ainsi, la fraicheur physique et la récupération sont des éléments clé.

Ce sera une étape intéressante car Froome aura… la pression! Avec seulement 23 et 29 secondes d’avance sur Bardet et Uran, il se devra de rouler à bloc dans les rues de Marseille, et devra prendre des risques qui pourraient le pousser à la faute. Une simple chute sans conséquence pourrait lui faire perdre le Tour s’il met 30 secondes à se relever et repartir!

Tout peut donc arriver samedi sur cette étape ponctuée de nombreux virages serrés, et disputée en milieu urbain. Par chance pour les coureurs, il fera beau et pas de pluie.

Les derniers chronos sur le Tour ont souvent été une formalité pour le maillot jaune tant son avance était conséquente au départ de l‘étape: pas samedi!

Alliance française dans l’Izoard?

Je sais pas vous, mais j’ai été surpris de voir Tony Gallopin donner un gros relais à Romain Bardet alors à la chasse derrière Mikel Landa hier dans le haut du col de l’Izoard. Gallopin affirme pourtant ne pas avoir vu Bardet dans sa roue et à avoir simplement cherché à relancer son allure.

Je n’en crois personnellement pas un mot, et je suis sûr qu’une certaine solidarité nationale a alors existé à ce moment de la course. Des renvois d’ascenseurs pourraient être vus dans les prochaines courses…

La fraicheur physique

Et si la clé du Tour était la fraicheur physique? Blessé en début d’année, on craignait que la saison de Warren Barguil en soit une autre de galère… or il n’en fut rien, signant son meilleur Tour de France, et de loin! Barguil est en quelque sorte la révélation de ce Tour de France et il semblait avoir une énergie inépuisable. Lui-même a affirmé que sa fraicheur physique avait fait la différence.

Bien sûr, la même recette ne saurait être appliquée à tout le monde tant les organismes sont différents… mais il y a certainement des leçons à retenir de la préparation Barguil des derniers mois.

Le geste sportif

J’ai beaucoup apprécié la main tendue de Thomas DeGendt à l’endroit de Warren Barguil au pied du col de l’Izoard, ainsi que la petite tape dans le dos, question de lui dire “on s’est bien battu, tu gagnes, bravo“. Le meilleur du cyclisme, ce sport tellement difficile qu’il force habituellement le respect entre les coureurs.